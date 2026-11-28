ترفيه

يستعد المخرج محمد دحام الشمري لتقديم تجربة إخراجية جديدة من خلال مسلسل «خيانة مؤجلة»، الذي وصفه بأنه عمل مختلف من حيث الطروحات والموضوعات القريبة من الواقع والحياة اليومية. العمل يناقش قضايا العلاقات الإنسانية والخصوصية والثقة، وكيف تؤثر الإشاعات على مسارات الحياة، ومن المتوقع أن يشارك في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

المسلسل يتكون من 30 حلقة وسيعرض على شاشة «MBC». تدور أحداثه حول مجموعة من الصديقات اللواتي يتعرضن للخيانة، حيث تُكشف أسرارهن وتفاصيل حياتهن أمام الجميع، مما يدفعهن للدخول في رحلة شاقة للبحث عن المتورطين في تسريب هذه الأسرار ونشر الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع الحلقات آثار هذه الإشاعات على حياتهن الشخصية والعملية.

هذا العمل يمثل أول تعاون بين الشمري والشركة المنتجة لأعمال الفنانة إلهام الفضالة. وعن هذا التعاون، أشاد الشمري بموهبة الفضالة وحسها الفني وكاريزمتها، مشيراً إلى تطورها المستمر وقاعدتها الجماهيرية الكبيرة.

أما بالنسبة للفنانة شيماء علي، فقد وصفها الشمري بأنها تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة بفضل عفويتها وخفة ظلها. وأكد أن العمل الجديد يجمعهما مجدداً بعد تجربتهما السابقة في مسلسل «قلوب مهشمة»، حيث تؤدي شيماء دوراً مهماً يتضمن تحديات تبرز قدراتها في الأداء والمعايشة.

المسلسل من تأليف مريم القلاف، وإنتاج شركة «تالنت للإنتاج الفني». ويشارك في البطولة إلى جانب إلهام الفضالة وشيماء علي كل من مرام البلوشي، حصة النبهان، محمد الدوسري، عبدالله بهمن، عبدالله البلوشي، مشعل الشايع، ومحمد الشطي، بالإضافة إلى غرور صفر وزهراء دهراب.