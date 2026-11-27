ترفيه

محمد هنيدي وصل للكويت حتى يقدم أول عرض له بنظام «ستاند أب كوميدي»، وهي تجربة جديدة تماماً تفتح له باباً مختلفاً للتواصل مع الجمهور، بعيداً عن القوالب والأنماط الكوميدية التي تعودنا عليها في كل أعماله بالسينما والمسرح والتلفزيون.

بمجرد وصوله، عبّر هنيدي عن حماسه الكبير لهذه الخطوة، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يزور فيها الكويت في حياته، والمرة الأولى التي يظهر فيها على خشبة مسرح كويتي، وبالتزامن مع ذلك تكون هذه أول تجربة له في الستاند أب كوميدي خلال مسيرته الفنية الحافلة، وأكد أنه جهّز عرضاً كوميدياً يليق بالجمهور الكويتي.

كواليس الاستقبال والتنظيم

هنيدي شكر الشعب الكويتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي شعر به منذ لحظة وصوله، وأثنى على مستوى التنظيم الذي قامت به شركة «فيم إنترتينمنت» ومجموعة «سرد الإعلامية»، كما لفت نظره التفاعل الجماهيري القوي على مواقع التواصل الاجتماعي من وقت الإعلان عن الحفل، وأكد أنه سيكون مستمتعاً بلقاء الجمهور بقدر استمتاعهم هم بهذا اللقاء.

من جهته، وصف محمد بوجباره، الشريك المؤسس لشركة «فيم إنترتينمنت»، وجود فنان بحجم هنيدي في الكويت بأنه أمر يسعدهم، لأن هنيدي رسم البسمة على وجوه أجيال كاملة في الوطن العربي ولا يزال حضوره على المسرح استثنائياً، وأشار إلى أن التعاون مع مجموعة سرد جاء لأنهم يتشاركون الرؤية والشغف ويفهمون ذائقة الجمهور الكويتي بعمق، مما جعل هذا التعاون امتداداً للعلاقة الفنية بين البلدين منذ عقود، معبراً عن تطلعه لأمسية لا تُنسى.

مريم العباد، مديرة إنتاج الفعاليات في «سرد الإعلامية»، اعتبرت هذا الحدث نقطة التقاء ثقافي تعكس التاريخ المشترك بين الكويت ومصر في مجال الكوميديا، وأبدت فخرها بالوصول لهذه المحطة مع هنيدي والشركاء في «فيم إنترتينمنت»، مؤكدة أن هذه اللحظة ستكون مميزة مع الجمهور الكويتي الذي كان دائماً راعياً للفنون والكوميديا بشكل خاص.

اختبار جديد للسرعة والبديهة

هذا الحضور يضع الجمهور أمام تجربة مختلفة تماماً عما اعتاد رؤيته من هنيدي، الذي حجز مكانة بارزة في الكوميديا العربية بفضل أسلوبه الخاص وخفة ظله وقدرته على تحويل تفاصيل الحياة اليومية إلى مواقف تضحك الناس. والخصوصية هنا تكمن في انتقال هنيدي لمساحة الستاند أب كوميدي، حيث يقف الفنان وحده تماماً أمام الجمهور، ويعتمد كلياً على التفاعل المباشر من خلال الحكايات والمفارقات.

هذا النوع من العروض يعطي إيقاعاً مختلفاً يعتمد على سرعة البديهة والتواصل اللحظي، وهو ما يضع قدرة هنيدي على إدارة اللحظة الكوميدية أمام اختبار جديد ومباشر. وقد اختار هنيدي الكويت لتكون المحطة التي ينطلق منها هذه التجربة، مستنداً إلى رصيده الفني وحضوره الجماهيري الكبير في المنطقة العربية من خلال شخصيات ومواقف صارت جزءاً من ذاكرة الكوميديا.

تفاصيل العرض والعودة للشاشة

أُعلن أن العرض يقام يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على مسرح «السور» في حديقة الشهيد، وهذا العرض يعتبر أول عرض ستاند أب كوميدي يستضيفه المسرح ضمن المرحلة الجديدة من توسعة الحديقة، وهو ما يضيف لمسة جديدة للمشهد الترفيهي والثقافي في الكويت من خلال استغلال المساحات المفتوحة لتقديم فعاليات فنية متنوعة.

وبالتزامن مع هذا الحفل، تنطلق عروض أحدث أفلام هنيدي في دور السينما بالكويت والوطن العربي وهو فيلم «الجواهرجي». هذا الفيلم يمثل عودة التعاون بينه وبين الفنانة منى ذكي، بعد نجاحهما في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» قبل 28 عاماً في بداياتهما الفنية، مما أعاد للجمهور ذكريات التسعينيات وأجوائها الرائعة، ليكون الجمهور الكويتي على موعد مع هنيدي مرتين؛ مرة على شاشة السينما ومرة في عرض لايف تفاعلي على مسرح السور.