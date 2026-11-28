ترفيه

صار الفنان محمود عبد المغني محور اهتمام الجمهور خلال الساعات الأخيرة، والسبب هو حالة الجدل اللي سوتها تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي خلال ظهوره ببرنامج على يوتيوب. المتابعين اعتبروا الكلام اللي انقال بالحلقة فيه تقليل من قيمة الفنان ومسيرته، وهذا الشيء خلى نجوم الوسط الفني يوكفون وياه ويعلنون تضامنهم الكامل وياه، ويمدحون بموهبته وتاريخه الفني.

تفاصيل "العركة" الفنية

الأزمة بدأت بحلقة من برنامج يقدمه صانع المحتوى محمد طاهر على قناته باليوتيوب، وكان طارق الشناوي يتحدث عن تجربة محمود عبد المغني الفنية ومكانه بين نجوم السينما. الشناوي رأيه كان إن عبد المغني يعتبر نفسه نجم شعبي، بس ما يشوفه بمكانة نجم الشباك. وما اكتفى بهذا الشيء، بل أشار إلى إن بعض تجاربه بالبطولة المطلقة ما حققت النجاح الجماهيري اللي كان متوقع لها من وجهة نظره.

بس الموضوع ما وكف هنا، الجدل زاد لما محمد طاهر سأل الموجودين بالاستوديو إذا كانوا شايفين أحد أفلام محمود عبد المغني بالسينما. الصدمة كانت برد واحد من الحاضرين اللي تساءل عن هوية الفنان، وهذا الرد بالذات هو اللي خلى المتابعين ينفجرون استياءً، خاصة بعد ما انتشر مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتداولوه الناس بشكل واسع.

جيش من النجوم يسندون عبد المغني

ويا اتساع دائرة الجدل، تحول الموقف إلى موجة دعم كبيرة من زملائه الفنانين، اللي أكدوا إن مشواره الفني مليان أعمال وشخصيات تثبت قدرته على تقديم أدوار متنوعة. محمد إمام كان من أبرز الداعمين، حيث نشر صورة تجمعه بمحمود عبد المغني وأشاد بموهبته وبالتجربة اللي جمعتهم بعمل فني، وعبر عن سعادته بالعمل كدامه وتقديره الكبير له.

ومن جهته، دافع حمادة هلال عن زميله وأكد إنه يمتلك قدرات تمثيلية متنوعة خلته يقدم شخصيات مختلفة بأكثر من لون فني، وذكر إن قدرة عبد المغني على التنقل بين الأدوار التراجيدية والكوميدية والأكشن والشخصيات الشعبية هي من أبرز نقاط قوته كممثل.

أما أمير صلاح الدين، فكانت رسالته عبر فيسبوك بمساندة محمود عبد المغني ونشر صورة تجمعهما، وأكد تقديره له على المستويين الفني والإنساني وعبر عن محبته الكبيرة له. وبنفس الوقت، انضم محمد العمروسي للمدافعين، ومدح الطريقة اللي تعامل بيها عبد المغني ويه الأزمة، لأنه ما دخل بسجال مباشر ويه أصحاب التصريحات، واعتبر إن ثقته بنفسه وبموهبته هي اللي خلته يترك الرد للجمهور وزملائه، ودعا لاتخاذ إجراءات قانونية إذا تعرض أي فنان للإساءة.

ردود فعل واعتذارات

الفنان محمد جمعة أيضاً أكد احترامه وتقديره لمحمود عبد المغني عبر فيسبوك، وطالب بضرورة وضع لقب الأستاذ قبل اسمه تقديراً لتاريخه الفني. وانضم لهم حسن الرداد اللي أعلن دعمه وأكد إن عبد المغني من الفنانين أصحاب القيمة الفنية، وإن وجوده بأي عمل يمثل إضافة حقيقية، وأشاد بقدرته على تقديم أدوار مميزة.

ويا تزايد الانتقادات، محمد طاهر حذف الفيديو اللي صارت بيه الواقعة، ووجه اعتذار لمحمود عبد المغني وجمهوره. طاهر أوضح إنه يتحمل مسؤولية محتوى البرنامج حتى لو العبارات اللي أثارت الجدل ما صدرت منه شخصياً، وأكد إن الإساءة لم تكن مقصودة، وإن تعليق الشخص الموجود بالحلقة كان غير مناسب وكان لازم يتم التعامل وياه بصورة مختلفة، معبراً عن احترامه لعبد المغني كفنان وإنسان.

أما بطل القصة، محمود عبد المغني، فكان أذكى من الكل؛ ما دخل بمواجهة مباشرة ولا هاجم أحد، واكتفى بنشر رسالة غير مباشرة وبطريقة ساخرة. نشر صورة وهو يحضر "المحشي" وعلّق عليها بعبارة ساخرة. المتابعين ربطوا فوراً بين المنشور والأزمة، واعتبروا إن هذا الرد الهادئ هو أفضل طريقة للتعامل مع المشاحنات.

القصة اللي بدأت بنقد قاسي وانتهت باعتذار، تحولت إلى فرصة خلت الجمهور يرجع يتداول مشاهد من أعمال محمود عبد المغني، ويستعرضون الشخصيات اللي قدمها، حتى يثبتون حضوره الفني وتنوع تجربته بالتمثيل.

يعني بالنهاية، طلع المحشي هو اللي رتب السالفة وخلّى الكل يتذكر قيمة الفنان، منو بينا ما يحب المحشي والردود القوية والباردة بنفس الوقت؟