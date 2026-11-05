تووليت وناير ناجي: بوب وكلاسيك بمزاج عراقي لو شنو القصة؟

ترفيه

نفتح تلفوناتنا اليوم ونشوف شنو صاير بالساحة الفنية، وتطلع لنا فضيحة جديدة تخص المطرب تووليت، اللي هالأيام صاير حديث الكل ومو كل مرة خير! الملحن وليد سعد اتهم تووليت باستعمال لحن أغنيته "في الكام يوم اللي فاتوا" اللي غنتها النجمة لطيفة سنة 2009. القصة حسب وليد سعد، إنو تووليت استخدم اللحن هذا بتراك دعائي لإعلان مال شركة،

وكتب وليد سعد عبر حسابه على تويتر إن تراك تووليت الجديد مسروق من لحن الأغنية، وإنه تعرض للسرقة في أغانٍ كثيرة من قبل وإن هذا المشهد لازم ينتهي.

بس يا جماعة، تووليت مو بس مشغول بالفضايح! بالجهة الثانية، يوم 5 نوفمبر، عنده حفل غنائي مهم بواشنطن بأمريكا، وراح يقدم بيه باقة متنوعة من أغانيه المعروفة اللي نحبها، وياها أغاني ألبومه الجديد "صديق البرنامج". وهذا مو كلشي، لأنو يوم 27 نوفمبر راح يسوي شيء كلش مختلف وجديد: حفل موسيقي سيمفوني فخم بقصر محمد علي باشا، وياه الموسيقار الكبير ناير ناجي. هاي أول مرة يشتغلون سوية بهالشكل، وراح يحاولون يدمجون الموسيقى الكلاسيكية اللي تقدمها الأوركسترا الفخمة، ويا غناء البوب العصري اللي تووليت مشهور بيه. بصراحة، هي خطوة جريئة كلش! تتوقعون هالدمج يطلع توب التوب ويصير تريند، لو يصير طشة على الفاضي؟

وإذا نحكي عن ألبومه، المطرب تووليت نزل ألبومه الجديد اللي اسمه "صديق البرنامج" وهالألبوم بي عشر أغنيات متنوعة، كلها لازم تنضاف لقائمتكم الموسيقية: "صديق البرنامج"، "من غير كلام"، "إنت حبيبي"، "جريئة أوي"، "هنعيش"، "صديقة البرنامج"، "حقك عليا"، "ولا عاش ولا كان"، "الموج عالي"، و"قبطان".