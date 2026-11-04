رامي صبري راح يهز لبنان بـ12 ديسمبر! كونوا على الموعد

ترفيه

الجو راح يولع بلبنان! النجم رامي صبري، اللي صوته يطرب القلب، يستعد لحفلة غنائية قوية كلش بحيث راح تخلي Congress Arena Lebanon تهتز يوم 12 ديسمبر المقبل. جماهيره ومحبينه هناك، اللي ما تتصورون شكد متعلقين بي، مترقبين هذا اللقاء بفارغ الصبر، ويعدون الأيام على امل يشوفون نجمهم المفضل.

رامي مو جاي يمزح أبداً، ناوي يقدم باقة أغاني حتخلي الكل يرجفون من الفرحة والحماس. تخيلوا راح نسمع أغانيه المعروفة مثل «يمكن خير» اللي تلامس الروح، و«غريب الحب» اللي كل واحد بينا عاش تفاصيله، و«أنت جنان» اللي تخلي مزاجك بالسما، وطبعا الأغاني اللي بيها حكم مثل «كداب» و«النهايات أخلاق». وهذا كله غير المفاجآت اللي راح تكون من أحدث أعماله الغنائية اللي حققت تفاعلاً واسعاً.

هالحفلة مو بس هيج، لا عيني! هي جزء من نشاط رامي صبري الفني المستمر والمليان حيوية ونشاط. هو حريص كلش يتواصل وي جماهيره بكل الدول العربية، ومثل ما تعرفون، يحب يقدم لهم أعماله اللي بيها رومانسية تجنن تخلي القلب يدق، ولمسة موسيقية متجددة دائمًا ومختلفة عن أي أحد ثاني.

طبعا نتوقع الحفلة تكون فول على الآخر، مو بس فول، راح تكون مكتظة بالناس! لأن رامي صبري له شعبية مو طبيعية بلبنان، لدرجة أنو جماهيره هناك كل حفلة يحضروها ويرددون أغانيه وياهم بحماس موصوف وما يوصف، يعني الأجواء راح تكون كهربا من صدك، وكأن الأغاني طالعة من كل واحد موجود بالقاعة.

النجم رامي صبري أبد ما يهدأ، حالياً مستمر بنشاطه الفني اللي ما يخلص، سواء كان بالحفلات اللي يسويها أو بطرح الأغاني الجديدة اللي كل مرة يفاجئنا بيها. قدر يبني قاعدة جماهيرية جبيرة ومخلصة بسبب اختياراته الغنائية المتنوعة وصوته المميز اللي يخليك تدمنه وتطلب المزيد. كل أغنية عنده أحلى من الثانية، وكل عمل فني يقدمه ينطبع بالذاكرة.

فشنو، كلكم مستعدين نغني ويا رامي صبري ونعيش أجواء جنان بلبنان بـ12 ديسمبر؟ لو راح تضلون بس تشاركون الستوريات وتتمنون لو كنتوا هناك؟