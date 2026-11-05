أحمد سعد نزل “مرتاحين” ورجع بالرومانسية لوين!

ترفيه

زين، جماعة، أحمد سعد رجع وجايب ويّاه الرومانسية لحد بابنا! يوم الإثنين، بـ2 نوفمبر، نزل أغنيته الجديدة اللي اسمها "مرتاحين". طبعاً وين نلقاها؟ باليوتيوب وكل المنصات الموسيقية، يعني ماكو حجة ما تسمعوها.

الأغنية مو بس حلوة، لا، هاي غراميات من الطراز الرفيع اللي تدغدغ المشاعر وتوصل للكل. يعني اللي يدور حب وكلمات تذوب القلب، هاي لكم! بيها طابع رومانسي يجنن، وصوت أحمد سعد طبعاً مسوي بيها واهس ثاني.

الكلمات كتبها الشاعر المبدع خالد تاج الدين، وهذا مو أول تعاون بينهم، قبلها اشتغلوا سوية على أغنية "فين"، وهسه رجعوا وجددوا هالشراكة الفنية بعمل غنائي جديد راح يسوي ضجة أكيد. اللحن وليد سعد، والتوزيع لأحمد عادل، والهندسة الصوتية والميكس والماستر هاني محروس، يعني فريق عمل مو طبيعي ومترس خبرة!

الأغنية كلها مشاعر وصدق من الطراز الأول. عاد أني أقول، منو بينا ما مرّ بوضع نفس هذا؟