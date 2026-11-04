شيرين عبد الوهاب وعزيز الشافعي احتفال غير شكل بنجاح "تباعًا تباعًا"!

ترفيه

ماكو شي يفرح الفنان مثل لما يشوف تعبه يكسر الدنيا، وهالشي صار ويانا بالضبط مع النجمة شيرين عبد الوهاب والملحن المبدع عزيز الشافعي. احتفلوا سوا بنجاح أغنيتهم اللي صارت ترند "تباعًا تباعًا"، واللي تصدرت قوائم الاستماع بكل المنصات الموسيقية خلال هاي السنة، وحققت أكثر من 153 مليون مشاهدة على اليوتيوب! شنو هالنجاح هذا؟ مو طبيعي.

عزيز الشافعي ما قصر، ونزل فيديو يجنن على حساباته يجمع شيرين وياه من داخل استوديو الخاص بي، وشيرين كانت تغني الأغنية لايف وصوتها يجنن مثل العادة. علق الشافعي على الفيديو واحتفل بتصدر الأغنية كل المنصات في 2026 وبالـ153 مليون مشاهدة على اليوتيوب. والله تستاهل شيرين وعاشت ايد الشافعي.

أغنية "تباعًا تباعًا" نزلت بشهر مايو بهاللسنة، وكانت ثاني أغنية لشيرين ضمن رجعتها للساحة الفنية، بعد أغنية "الحضن شوك" اللي سبقتها بأيام قليلة. الكلمات والألحان لعزيز الشافعي، والتوزيع والمكس والماستر لتُوما، وشارك أحمد حسين بالعزف على الجيتار والبوزوق، وتولى منير ماهر عزف البيز جيتار.

تدرون شيرين كل فترة تتحفنا بشي جديد، يعني بشهر أكتوبر الماضي، نزلت أغنيتين جديدتين. الأولى "خاين" اللي كلماتها لأيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع توما، وجاءت الأغنية بطابع درامي عاطفي. والثانية "كان عندك كام سنة" اللي كلماتها لأمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع توما، وهذي جانت بإيقاع حيوي وحلو. يعني شيرين دتكسر الدنيا بأغانيها، شنو رأيكم بيها بهالرجعة القوية؟