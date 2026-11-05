أحمد حلمي راجع بقوة.. 2026 سنة المفاجآت السينمائية!

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بعد فترة غياب وتراجع شوية بحضوره السينمائي، واللي استمرت تقريباً أربع سنين من آخر أعماله بفيلم "واحد تاني" اللي نزل بسنة 2022، النجم أحمد حلمي قرر يسوي رجعة أسطورية لسنة 2026، اللي شكلها راح تكون نقطة تحول جديدة بمسيرته الفنية. حلمي، اللي كلنا نعرفه ممثل قدير وقادر يضحّك ويبكّي بنفس الوقت، جاي بمشاريع سينمائية قوية ومختلفة راح ترجعّه للمنافسة بقوة. هاي السنة راح تكون الأولى اللي يطل بيها بفيلمين مختلفين، وهذا بحد ذاته فد شي يستاهل الهوسة!

"أضعف خلقه" ومهرجان مراكش... رجعة عالمية!

المفاجأة الأقوى هي مشاركة فيلمه الجديد "أضعف خلقه" بمهرجان مراكش السينمائي بالمغرب بتاريخ 27 نوفمبر 2026، وهذا يعتبر حدث نادر جداً لأن حلمي مو كلش من هواة المشاركة بالمهرجانات السينمائية. المرة الوحيدة اللي شفناه بيها هي ببداياته الفنية بفيلم "سهر الليالي" اللي انعرض بمهرجان دمشق ومهرجان بينالي للسينما العربية، وبعدها "18 يوم" بمهرجان كان 2011. بس هالمرة هو البطولة الأولى لإله بفيلم ينعرض بمهرجان عالمي.

الفيلم يجمع لأول مرة حلمي والنجمة هند صبري على الشاشة الكبيرة، وهذي بحد ذاتها قصة تستاهل الحماس! هند صبري احتفلت بالخبر وكشفت تفاصيل عرض الفيلم وقالت: "أخيراً أول عرض عالمي لفيلم "أضعف خلقه" سيكون في يوم 27 نوفمبر في مهرجان مراكش السينمائي وقريباً في القاعات". يعني مو بس المهرجان، الفيلم راح ينزل بالسينمات قريب.

حساب مهرجان مراكش السينمائي ضم الفيلم إلى فقرة العروض الاحتفالية، ووصفه بأنه مغامرة تمزج بين الكوميديا السوداء والتشويق. يعني شكلها خلطة جديدة وقوية بنفس الوقت!

الشركة المنتجة نشرت أول صور رسمية للفيلم، بمشهد يجمع أحمد حلمي وهند صبري، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من انتهاء التصوير، ومشاركته هاي راح ترجع حلمي للمشاركات السينمائية بالمهرجانات. حلمي بالفيلم يمثل دور عالم حيوانات ملتزم يشتغل بحديقة حيوان الجيزة التاريخية، ويكافح حتى يحافظ على قيمّه بأصعب الظروف، وهند صبري تلعب دور زوجته.

المخرج عمر هلال، اللي صارله "٣ سنين" يشتغل على هذا الفيلم حسب كلامه، نشر رسالة مؤثرة بإنستغرام بعد الإعلان عن مشاركة الفيلم بالمهرجان وقال بيها: "بعد حوالي ٣ سنين من أول كلمة، يخرج أضعف خلقه إلى العالم عن طريق بوابة مهرجان مراكش العالمي... ". كلنا نتوقع نشوف فد شي مختلف ورا هذا التعب كله.

"حدوتة" بمغامرة كوميدية درامية... وكوكبة نجوم!

ومو بس "أضعف خلقه"، لا! حلمي جايبلنا فيلم ثاني اسمه "حدوتة" اللي إعلانه الرسمي نزل قبل فترة، وهالفيلم راح ينعرض بصالات السينما السعودية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. "حدوتة" راح يمزج بين الكوميديا والدراما الإنسانية، ويحكي قصة رجل بالعمر الأربعيني يلكى نفسه بموقف صعب بعد ما يفقد ذاكرته بمكان إخفاء شاهد مهم سبق وخطفه. يعني فد موضوع مشوّق من البداية.

حتى يستعيد ذاكرته، يلجأ حلمي لأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي تلعب دورها النجمة أمينة خليل، وهاي الرحلة راح تخليه يواجه أعداء من الماضي ويكشف أسرار قديمة، والأهم إنه يواجه نفسه، وكل هذا بإطار مواقف كوميدية ومفارقات إنسانية. الطاقم التمثيلي ويا حلمي رهيب: أمينة خليل، محمد ممدوح، ماجد المصري، خالد الصاوي، رحمة أحمد، مراد مكرم، محمد عبد العظيم، والطفل عمر شريف. يعني كاست قوي يطمن ويخلي الواحد ينتظر الفيلم بحماس.

وبمناسبة الفيلم، أحمد حلمي راح يلتقي بجمهوره بدبي يوم 8 نوفمبر 2026، حتى يحتفلون بالفيلم ويسوي ندوة مفتوحة ويا الجمهور يحچي بيها عن العمل. يعني فرصة للي يحبون يسمعون منه تفاصيل الشغل عن قرب.

واضح جداً إن 2026 هي سنة أحمد حلمي بامتياز، ورجعته السينمائية بيها فد شي قوي ومتنوع بعد غياب تقريباً أربع سنوات عن آخر أعماله "واحد تاني" سنة 2022. فلمين مختلفين بسنة وحدة، ومشاركات بمهرجانات مهمة، الصراحة أحمد حلمي ناوي يفتح صفحة جديدة بمسيرته السينمائية ويرجع يتصدر الواجهة بقوة بعد فترة شهدت تراجع شوية بعدد أفلامه وإيراداتها. يا ترى شنو من هالفيلمين راح يكسر الدنيا أكثر، وراح نشوف حلمي بقمة نجوميته من جديد ويخطف الأضواء؟