أحمد العوضي يرد على محمد رمضان... دعوة لمشاهدة "سلطان الديب" في عين شمس!

ترفيه

الممثل المصري أحمد العوضي رد على رسالة من الممثل المصري محمد رمضان. هذا الرد مو أي كلام، لا! العوضي دعا رمضان لمشاهدة أولى حلقات مسلسله "سلطان الديب" معه في عين شمس.

أخوة... بس منافسة!: رد العوضي القوي

على حسابه الرسمي بفيسبوك، أحمد العوضي جاوب محمد رمضان برد يخلط بين الإخوة والمنافسة الشريفة، برد بيبيّن احترامه لرمضان ومكانته. كتب العوضي، بكل صراحة وود: "النجم محمد رمضان إحنا أخوات وحبايب ومفيش حد كبير على التاني وانت فعلا أصغر مني بسنة ونص لكن كبير في غلاوتك وأكبر في عدد الأعمال وأنا كبير بحب الناس البسطاء اللي بشكرك جدا جدا علي تقديرك ليهم في البوست لأنهم سبب وجودي أنا وإنت".

وتمنى العوضي لرمضان عودة قوية في مسلسله الجديد بعد غياب 3 سنوات، وقال إن وجوده هذه السنة أسعده، وإنه يريد وعدا منه بأن يكون موجودا كل سنة لتشتعل روح المنافسة الشريفة لصالح المشاهدين.

وختم العوضي رسالته بدعوة رمضان لمشاهدة الحلقة الأولى من "سلطان الديب" معه في عين شمس.

تحدي رمضان: "أنا أخوك الجبير بالبطولات"

جاء رد العوضي بعد رسالة وجهها إليه محمد رمضان، عبر فيها عن إعجابه بحب العوضي لأهلنا البسطاء وبفخره بانتمائه لهم.

وأضاف رمضان أن العوضي أكبر منه سنا، لكنه هو نال فرصة البطولة قبله، وتمنى له التوفيق وأن يكسر مسلسله الدنيا، على أن يشاهدا حلقة منه معا في رمضان 2027.

ساحة التنافس: "سلطان الديب" و"عشماوي"

الجمهور كله هسه ينتظر بشغف يشوف هل المنافسة الودية هاي حتتحول لنجاحات قوية ومميزة على الشاشة برمضان الجاي، خاصةً ومسلسل "عشماوي" يمثل عودة محمد رمضان إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات. وكان آخر مسلسلاته "جعفر العمدة" الذي نافس به في موسم رمضان 2023.

مسلسل "جعفر العمدة" كان من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك بالسيناريو والحوار مهاب طارق، أما الإنتاج فكان لشركة ميديا هب سعدي – جوهر. والعمل جان ببطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وعصام السقا، ومجدي بدر، وأحمد فهيم، ومنذر رياحنة، ودعاء حكم، وأحمد داش، وبيومي فؤاد، وفريدة سيف النصر، وجوري بكر، وطارق النهري، وعدد كبير آخر من الفنانين اللي تركوا بصمة قوية.

أما مسلسل "سلطان الديب" المرتقب، فحيشهد بطولة أحمد العوضي القوية، ويشاركه نخبة من النجوم الكبار مثل رانيا يوسف، ويارا السكري، ولجين خليفة، وسوسن بدر، وهدى الإتربي. وجار التعاقد مع باقي فريق العمل.

وكان الجمهور قد التف حول محمد رمضان وباسم سمرة في وسط البلد خلال تصوير "عشماوي".

هسه الكرة بملعب رمضان، يا ترى حيلبي الدعوة الحارة ويشوف الحلقة الأولى بعين شمس، لو مجرد قصف جبهات على الماشي ويخلي الجمهور يتمنى؟