سامي زين قلب الدنيا على رومان رينز بعرض راو!

ترفيه

يا هلا بجمهور المصارعة! عرض راو اللي فات قبل كراون جول جان نار، حرفياً.

دخل سامي زين في حرب كلامية مع رومان رينز قبل كراون جول، ثم اعتدى عليه، ومو بوحده! جان وياه فريق 946، وانضم الهم كروز مونتانا حتى يكملون الهجمة. صراحة، كانت لقطة قوية والناس صدمة!

وبعد كل هالدراما، اكو أخبار تفرح! تخيلوا، جون سينا رجع للعرض، وتم الإعلان عن بطولة جديدة، شنو رأيكم بيها؟ وهذا مو كل شي، إيثان بايج فاز على تشاد جيبل وخطف لقب الانتركونتننتال، وراندي أورتن هم استفز كودي رودز قبل نزالهم المرتقب.

هسه بس نشوف شحيصير بكراون جول، منو يتوقع الفوز الأكبر بهذا السيناريو المشتعل؟