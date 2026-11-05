نادر أبو الليف: تزوجت بـ 48 ساعة بس!

ترفيه

المطرب نادر أبو الليف صدم الكل وكشف عن قصة زواجه الخاطفة من قوت المغازي، اللي صارت بسرعة البرق، بيومين بس! يعني تخيلوا، كلش سريعة، يمكن أسرع من طلبية دليفري!

أبو الليف حكى وقال إن بداية الحچي بينه وبين زوجته كان وهو بجولته الفنية بكندا وكم دولة بأوروبا. والحچي جان كلّه عالواتساب، والمكالمات ما تعدت مرتين! يعني ماكو مجال للمطالة أو التفكير الزايد.

بعد هالكم مكالمة، دعته إلى الجلوس مع أهلها، فذهب وجلس معهم ووصفهم بأنهم ناس طيبون جداً، واتفقوا على الزواج، أما موعده فعلمه عند الله.

المرحلة الحاسمة صارت بيومها الثاني! أبو الليف كان مشغولاً جداً بعمله، وسألته زوجته أين هو فأجابها إنه في البيت. فأخبرته أنها اتصلت بالمأذون فوجدته قد أغلق مكتبه وغادر، فطلبت منه العودة لأنها تريد أن تتزوج أبو الليف. وهذا اللي صار بالضبط، تزوجوا بـ48 ساعة بس.

يعني قوت المغازي، قوية وتعرف شي تريده! منو بينا يقدر يگول للمأذون "ارجع" ويتزوج بنفس اليوم؟ والله ناس تعرف شلون تستغل الوقت!