دنيا سمير غانم بلوك "ملكي عصري" يكسر الإنستا! 👑

ترفيه

دنيا سمير غانم خطفت الأضواء بآخر جلسة تصوير نزلتها على إنستجرام، وهالمرة مو بس صور عادية، لأ! جابت لنا لوك يجمع بين الفخامة الملكية والجرأة العصرية اللي تخلي عينك ما تشيلها.

الفستان الأسود اللي لبسته جاء بياقة عريضة ومفتوحة بأسلوب "أوف شولدر" بتصميم هندسي بارز. والأكمام المنفوخة والضخمة انطت للطلة طابع درامي على بالك فساتين الأميرات بزمن العصور الملكية، بس بنفس الوقت بيها لمسة حداثة وفكرة جديدة.

التنورة همينا بيها قصة مو متناظرة، يعني من كدام قصيرة وتجي من ورا تصير ذيل طويل ومنفوش مليان طبقات كثيفة وكشاكش. تتخيلون الحركة والجمال بكل خطوة؟

ومكَمّلة دنيا هاللوك القوي بأقراط ضخمة وذهبية وسودة على شكل قلوب عريضة بارزة. وياها صندل أسود ناعم بكعب عالي ورباطات رفيعة ملتفة حول الكاحل. شعرها جان مرفوع بستايل كلاسيكي عفوي بس نازلة خصلات ناعمة على وجهها، والمكياج ترابي يركز على العيون حتى يبرز جمالها.

بهالأيام دنيا سمير غانم مو بس مهتمة بالأزياء، طرحت مؤخراً ألبومها الغنائي الجديد "الدلال" على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية. الألبوم بي ثمان أغنيات هي: الدلال، صغيرة، كرهني في الإحساس، الله يعيني، جاني، خلاويص، غير كل البنات، ونصين الفولة.

يعني دنيا سمير غانم مو بس تغني، طلعت عدها كاريزما باللبس بعد! ها شنو رأيكم باللوك؟ تلبسوه لو بس دنيا سمير غانم تكدر تسويه؟