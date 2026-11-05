ابنة أمل عرفة الصغرى خطفت الأنظار، والشبه مو طبيعي!

ترفيه

أمل عرفة، النجمة السورية المعروفة، لفتت الأنظار من نزلت صورة عائلية ويا بنتها الصغرى مريم عمايري على الستوري مالتها.

بالصورة، مريم طالعة بإطلالة شبابية وعفوية كلش، وملامحها قريبة هواية من ملامح أمها أمل عرفة.

الشبه جان كلش واضح بيناتهم، حتى الابتسامة المشتركة خلت الصورة تبين بيها ألفة وانسجام مو طبيعي باللقطة العائلية.

وحظي هالظهور باهتمام لافت، خصوصاً إنه سلّط الضوء على جانب من حياة أمل عرفة الشخصية والعائلية، بعيداً عن الأضواء وأجواء التصوير والمشاركات الفنية.

صراحة، يا جماعة، الشبه نسخة كربون لو أنا غلطان؟