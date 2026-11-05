فضل شاكر رجع بقوة: أول أغنية من ألبومه الجديد “حلم جديد” تصدر الثلاثاء

ترفيه

أعلن فضل شاكر عن إصدار أول أغنية من ألبومه الجديد “حلم جديد” يوم الثلاثاء.

فضل ما خلى شي بنفسنا، وشوقنا كل إحنا بمقطع من أغنيته الجديدة اللي اسمها “نام الليل”. كتب ويا المقطع: “يمكن أحلى شي بالحياة إنّه يضلّ في حلم جديد ناطرنا نعيشه”. صراحة، كلام ذهب! إحساسه يوصل للقلب مباشرةً.

صحيح هو نزل كم أغنية سنجل بالـ 2025، مثل “صحّاك الشوق” و”أحلى رسمة” و”هوى الجنوب” و”الحب وبس” و”كيف عَ فراقي” اللي شاركه بيها ابنه محمد. بس الألبوم كامل غير شكل أكيد.

من بعد غياب شطوله، يجي تقريباً 14 سنة عن الحفلات، رجع فضل شاكر بحفلة قوية بموسم الرياض يوم 22 أكتوبر 2026. وهسه حضّر روحه لسلسلة حفلات راح يطرب بيها الجمهور بالسعودية وقطر والأردن والإمارات بشهر نوفمبر.

يعني فضل شاكر ناوي يكتسح الساحة بقوة، والكل متشوقين نسمع باقي أغاني ألبومه. إنتو شنو أغنيتكم المفضلة من اللي نزلها قبل؟