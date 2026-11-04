قناة تركية تسوي دكة ويا صلاح.. طرابزون كلبت الدنيا!

ترفيه

جماعة طرابزون سبور كلبت الدنيا وغضبهم وصل للسما، والسبب سالفة غريبة كلش صارت بقناة "CNBC-e Türkiye" التركية. السالفة بدت لمن برنامج رياضي عرض قائمة هدافين الدوري التركي الممتاز، جان بيها 11 لاعب يتنافسون على الصدارة، بس الغريب إن القناة كتبت الأسماء الكاملة لكل اللاعبين، إلا محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور، كتبوا بس "محمد" ومن دون اسم الأب.

صحيفة "تاكا جازيت" التركية هي اللي كشفت عن هالواقعة، وقالت إن الواقعة أثارت استياءً كبيراً بين جماهير طرابزون سبور، واعتبرت أن تجاهل لقبه تصرف غير مقبول، خصوصاً إن صلاح عنده مكانة جبيرة مو بس بالنادي، لأ، بالدوري التركي كله! الصحيفة ما سكتت على الموضوع وهاجمت القناة بقوة وطالبت الإدارة تسوي تحقيق بالموضوع وتوضح ليش صار هالخطأ الجسيم، وأشارت إلى أن الموضوع لا يمكن اعتباره خطأً عابراً، لأن أسماء بقية اللاعبين ظهرت كاملة.

طبعاً هاي السالفة اجت بوكت محمد صلاح صاير نجم النجوم بتركيا وشعبيته دتزيد بشكل مو طبيعي هناك، والكل ديترقب شنو راح يسوي ويا فريقه بهالموسم.

وبسياق ثاني تماماً، وكأن مشكلة الاسم مو كافية، صحيفة "أكشام" التركية كشفت عن خبر ثاني يخص صلاح وهمين يسوي ضجة: وصله عرض رسمي من نادي الشباب السعودي! العرض جان مو بس قوي، جان خرافي؛ راتب سنوي مضمون يوصل لـ25 مليون يورو، يعني مبلغ يخبل يخلي أي لاعب يحلم بيه. بس صلاح، رفض العرض وأبلغ وكيل أعماله رامي عباس بعدم الدخول في مفاوضات بشأن أي عروض انتقال خارجية هذا الموسم.

صلاح مركز على مشواره ويا طرابزون سبور وعينه على لقب الدوري التركي، ويريد يقدم موسم مميز. أصلاً هو مساهم بـ15 هدف خلال 13 مباراة رسمية لحد هسة.