خالد سرحان: "في سبيل الحب" و"المداح 7" وسوالف الفلوس!

ترفيه

خالد سرحان مبلش تصوير، والموضوع مو قصة عادية! النجم مالتنا يبدأ اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "في سبيل الحب" بمدينة 6 أكتوبر المصرية. يعني الشغل ديصير فول!

المسلسل هذا قصة أيمن سلامة، والإخراج لأحمد حسن. ويا خالد سرحان بالبطولة أسامي قوية مثل أحمد مجدي وعبير صبري وجوري بكر، وغيرهم كومة فنانين من مصر والخليج. يعني السالفة جبيرة، والشركة بعدهم ديجيبون باقي أبطال العمل، خصوصاً إن المسلسل مصري كويتي، فأكيد راح نشوف وجوه جديدة وحلوة.

بس مو هذا بس اللي عنده! زين، هو بنفس الوقت وقع عقد حتى يشارك بالجزء السابع من مسلسل المداح. اللي مقرر يبدي تصويره الأسبوع المقبل بحسب الخبر. يعني المهم هو موجود وبي شغل!

العمل هذا مال حمادة هلال ويسرا اللوزي وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وسهر الصايغ وحنان سليمان، ومكتوب بإيد أمين جمال ومخرجه أحمد سمير فرج. يعني الكاست كله نجوم!

أما اللي ديشوفوه الجمهور حالياً بالسينما، فخالد عنده فيلم اسمه "نصيب" ويا الجميلة ياسمين صبري. القصة حلوة واجتماعية رومانسية، أحداثها تدور بمنتجع سياحي بمدينة الغردقة. أرملة ثرية تورث منتجع وتلتقي بشريك حياة، يعني قصة حُب على أصولها. إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أحمد عبد الفتاح.

بس بعيداً عن الأضواء والشغل، خالد سرحان تطرق لموضوع كلش مهم وحساس يخص حياة الممثلين، وهي الصعوبات المادية اللي ممكن تواجههم. كال إن الممثل وضعه المادي "صعب كلش"، ومداخيلهم مو ثابتة. وهذا الشي يأثر على هواي جوانب بحياتهم، مثل الزواج.

وكال ببرنامج "ضيفي" ويا الإعلامي معتز الدمرداش على قناة الشرق إن والد الفتاة يتساءل عند الزواج عن مصدر رزق الممثل. بصراحة، هذا واقع حال هواي فنانين، وصعبة كلش على الممثل يلكاله شغلة ثابتة ويا التمثيل تجيبله دخل مستقر. وإذا ما عنده مشروع خاص بيه، الاستقرار المادي يصير حلم بعيد. وذكر أمثلة لنجوم كبار بمصر توفوا وما خلفوا ورث زين لعوائلهم. يعني حياة الفنان مو كلها نجومية ومجاملات، بيها صعوبات كلش جبيرة. أنت شتكول، يستاهلون تقدير أكثر لو لا؟