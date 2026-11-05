غادة رجب راجعة بأغنية طربية.. شنو هالترقب يا جماعة!

ترفيه

يا هلا والله بالغالية! الفنانة الكبيرة غادة رجب، اللي صوتها ينسينا الدنيا وهمها، كشفت عن تفاصيل شغلها الجديد، ومنها أغنية جديدة.

الخبر الأكيد هو عن أغنيتها الجديدة اللي اسمها "أعمل إيه". تقول غادة هي أغنية طربية مميزة، يعني الشغل الثقيل اللي نحبه! الكلمات للشاعر عبد الله حسن والألحان لشريف حمدان. وواضح عليها متحمسة كلش لردود فعل الجمهور. يارب تكون على قد الحماس والانتظار!

مو بس هيچ، غادة رجب دتحضر لسلسلة حفلات خارج مصر قريباً. يعني اللي تفوتها حفلة هنا، يمكن تلحقها ببلد ثاني!

وتذكرت غادة مهرجان الموسيقى العربية، وشگد فرحانة بالنجاح اللي حققته حفلاتها على مسرح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وفي حفلها بالإسكندرية. تقول إن تفاعل الجمهور كان من أبرز اللحظات التي أسعدتها، وإنهم كانوا يرددون الأغاني معها، وهذا أسعدها حيل. وغنت من أغانيها الخاصة، وحتى أغانٍ تراثية مال كبار المطربين. شنو هالذوق عيني!

ومن المواقف اللي تظل بالذاكرة، واحد من الحضور أهداها باقة ورد وعلم مصر، وهذا الشي ترك أثر حلو بقلبها.

وعن التمثيل، غادة رجب جابت طاري تجربتها الأولى بسنة 2006 لمن جسدت شخصية الفنانة نجاة الصغيرة. وصفتها بتجربة صعبة ومميزة بنفس الوقت، وخاصةً لأنها أول مرة تدخل مجال التمثيل، فكانت عندها رهبة بالبداية. بس المخرج سمير سيف وفريق العمل شجعوها وساندوها. كلنا نعرف شعور أول مرة تسوي شي جديد!

وبعدين رجعت للتمثيل ويا برنامج النجم محمد صبحي، وكانت فرحانة كلش بالشغل وياه. قدمت أدوار وشخصيات مختلفة، وكانت تجربة حلوة وممتعة.

وختمت كلامها عن أهلها، وگالت إنهم السند الأساسي الها وهم سبب نجاحها بعد رب العالمين، ودائماً يساندوها ويحضرون حفلاتها ويشجعوها. يا بختها بهيچ أهل!

طبعاً غادة رجب تتمنى أعمالها وحفلاتها الجاية تنال إعجاب الكل، وتظل تقدم اللي يفرح محبيها. واحنا وياها، نريد بس الشغل العدل والزين! شنو رأيكم بيها؟ متحمسين للأغنية الجديدة مثلنا لو لا؟