علي البيلي: "ماما وبس" سر كل نجاحاته!

ترفيه

الفنان علي البيلي، اللي كلنا نحبه، طالع ومحجي عن سر نجاحه اللي هو مو سحر ولا صدفة، لا عيني! البيلي أكد إن والدته هي السبب الرئيسي ورا كل خطوة صحيحة مشاها بحياته الفنية. وكال إن أمه كانت وياه بكل خطوة وتروح وياه وتنمي موهبته، ومن غيرها ما جان يوصل لهالمكان. يعني باختصار، دعم الأهل هو الـ MVP (أكثر لاعب قيمة) بالحياة.

الدعم العائلي هو الأساس، ومنو غير الأم؟

أغلب الفنانين من يحجون عن بداياتهم، يذكرون شكو أحد دعمهم. بس البيلي مركز على أمه، وهذا الشي يجنن! الأمهات بحد ذاتهن مدرسة، فما بالك لو صارت مديرة أعمال ومكتشفة مواهب؟! علي حجه شلون هي اللي كانت وياه بكل تفصيلة، من البدايات لحد ما صار نجم. يابا، شنو هالقصة الحلوة اللي تخلينا نفكر بأمهاتنا وإحنا نقرا!

بداية مو من يوم وليلة، ولا بمهرجان واحد

البيلي مو من ذولا اللي طلعوا فجأة ترند. لا، ويأكد إن البطولة ما جت من يوم وليلة وإنه طلع السلم من أوله. يعني الرجال صعد درجة درجة، وكل مشهد أو مشهدين مثلهم، كانوا خطوة توصل لغيرها. تتخيلون شكد صبر وإصرار يحتاج هذا الشي؟ مو مثل اللي يريد يصير مشهور بس بأغنية وحدة على التيك توك. ويرى إن الفنان ما ينجح مرة وحدة، لازم يمشي المشوار ويطلع السلم سلمة سلمة.

المدرسة كانت أول مسرح، والمدرسة اكتشفت الموهبة!

يسترجع علي بداياته، ويقول إن أول مرة وكف بيها على مسرح جان بمسرح المدرسة. بس المدهش، إن اللي اكتشفت موهبته مو مدرب تمثيل مشهور، لا، مدرسة الإنجليزي مالته! بالله عليكم، اكو أحلى من هيج بداية؟ هاي المدرسة لو تدري وين وصل طالبها، جان سوت حفلة تكريم خاصة بيها! ويكول جان ما يخاف ولا يستحي، وهذا اللي خلاه يكمل ويا تجارب الأداء وورش التمثيل. يا ولد، الشجاعة من الصغر هي المفتاح.

من مهرجان الشارقة إلى محطة لام شمسية

وبعد كل هالمشوار الطويل، علي وصل لمحطة قوية مثل مسلسل "لام شمسية"، ونجح العمل اللي شارك بي. مو بس هيج، الرجال شارك بالدورة الثلاطعش من مهرجان الشارقة لسينما الأطفال والشباب، وتكرم على أعماله الفنية، وحتى صار عضو بلجنة التحكيم للمواهب الواعدة ضمن فئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة"! يعني الشغلة مو بس تمثيل، الرجال صار قامة فنية يحكم على أعمال غيره.

فيا جماعة، قصة علي البيلي درس لكل واحد يحلم بالنجاح: الدعم العائلي، البداية المتواضعة، الصبر، والمثابرة أهم من أي اختصار. شتگولون، هل هاي هي الوصفة السحرية لو اكو أسرار ثانية؟