ترفيه

جمهور مصر على موعد ويا ليلة طربية من الطراز الأول، لأن مطربنا العراقي همام إبراهيم راح يحيي حفلة بمسرح ساقية عبد المنعم الصاوي، بقاعة الحكمة بمنطقة الزمالك، يوم الخميس 24 ديسمبر الساعة ثمانية بالليل.

همام راح يجدد لقاءه بجمهوره في مصر بعد النجاح اللي حققه بمشاركته بالدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. سيقدم في الحفل مجموعة من أعماله التي تجمع بين الطرب العراقي والأغنية العربية،

يا جماعة، همام مو جديد على الساحة، هو من بغداد ومولود يوم 5 أغسطس 1981. الفن يمشي بدمه، أبوه الفنان التشكيلي إبراهيم الجبوري وأمه المخرجة التلفزيونية خيرية عبود. من صغره وهو يعزف ع العود ويغني، ودعموه الفنانة وداد الأورفلي والموسيقار سالم حسين.

في سنة 2004 فاز بالمركز الأول ببرنامج "ستار كلوب" على قناة الجديد اللبنانية، وبعدها وقع عقد ويا روتانا ونزل ألبومات مثل "همام" سنة 2006، و"خلي بالك" سنة 2011، و"ليلة ويوم" سنة 2016. هذا غير الأغاني السنغل اللي كلنا نحبها مثل "قلبي وقلبك" و"مالي حظ" و"جرب غيري" و"علمني" و"توب توب" و"إنت الغالي" و"قلبي جاهل".

هم شارك بالموسم الرابع من "أراب آيدول" سنة 2016، وغنى بمسرح الأولمبيا بباريس سنة 2015 ويا الفنان راغب علامة. ومن المنتظر أن يشهد حفل ساقية الصاوي ليلة طربية يستعيد خلالها الجمهور عددًا من أشهر أغانيه، إلى جانب أعمال تعكس تنوع تجربته الفنية وارتباطه بالتراث الغنائي العراقي والعربي.

ترى شنو الأغنية اللي تتمنون همام يغنيها بالحفل؟