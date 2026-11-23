ترفيه

بالشيخ زايد، النجم عمرو دياب سوّى حفلة غنائية ضخمة جانت مو بس حفلة، لا، جانت قصة ثانية كلش. خصوصاً من غنّى أغنيته اللي كلنا نحبها 'شايف قمر'، الجو انقلب فد نوبة.

الجمهور، عيني عليهم، جانوا متفاعلين لآخر درجة. يعني مو بس يسمعون، لا! جانوا يرددون كلمات الأغنية وياه بحماس مو طبيعي وانسجام ولا أحلى، كأنما الكورال كله هو الجمهور. تحس الحيوية والفرحة مالية كل مكان بالمسرح ، يعني صدك جانت أمسية تبقى بالذاكرة.

الهضبة، مثل ما عودنا دائماً، خطف كل الأضواء بحضوره القوي وطاقته اللي متخلص، هيج حفلات تخلي الواحد يتمنى يكون حاضر، مو بالله؟