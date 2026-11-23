ترفيه

زين، بما إنو كلنا نحب نترقب جديد نجومنا، فالفنانة بيداء المعتصم حتطلعلنا بشي كلش مختلف هاي الفترة! بيداء قررت تخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل "مرة ومرة". المسلسل عمل اجتماعي يدور حول حكايات أربع صديقات، كل وحدة بيهن عدها قصتها الخاصة، ظروفها اللي مرت بيها، وتجاربها الفريدة. يعني راح نشوف شبكة من العلاقات والمواقف اللي بيها من الضحك والكوميديا، وبيها من الجدية والمواقف الإنسانية المؤثرة، وهذا اللي يخلينا كلش متشوقين نشوف شلون الأحداث راح تتطور. منصة الإنتاج تستعد لعرضه عبر شاشتها، وبمشاركة مجموعة من الفنانين العراقيين.

بيداء المعتصم راح تجسد شخصية "هاجر"، اللي هي وحدة من المحاور الأساسية بالعمل النسائي هذا. وتقول بيداء إن "هاجر" تقترب من طبيعتها الحقيقية في عدد من الصفات، وهذا أتاح لها مساحة لتقديم أداء يجمع بين العفوية والتفاعل مع المواقف المختلفة. وهي تشوف إنو "هاجر" تجمع بين خفة الظل بلحظات كوميدية ولحظات جدية ومؤثرة بنفس الوقت، وهالشي هو اللي يخليها بعيدة كل البعد عن نمط الأدوار المعتاد اللي تعودنا عليها منها قبل.

المخرج راهن عليها

اللي يخلينا نرفع القبعة لبيداء أكثر، هو إنو المخرج زيد الركابي رأى أنها الأنسب لدور "هاجر" وتمسك باختيارها لتجسيده، وهذا شكل حافزا إضافيا لها لخوض التجربة وتقديم الشخصية بالصورة المطلوبة.

المسلسل يجمع كوكبة من النجوم العراقيين، منهم الفنانين سيف الشريف وعلي جبار وعلي مهدي، لكن بيداء كونت ثنائية فنية كلش حلوة ومميزة ويا الفنان علي فرحان، اللي راح يؤدي دور أبوها ضمن الأحداث. هاي العلاقة بين الأب والبنت مو مجرد تفصيل بالقصة، بالعكس، هي منحت بيداء مساحة درامية مختلفة تمامًا حتى تتفاعل بيها، وشكلت إضافة نوعية لتجربتها بالتمثيل خلال فترة التصوير. يعني مو بس قصة الصديقات الأربع، راح نشوف خط عائلي دافي ومهم يربط أحداث هاجر، وهذا الشي يزيد من عمق الحكاية الإنسانية والاجتماعية اللي يدور عليها المسلسل.

تريد الجمهور يشوف بيداء غير!

بيداء أوضحت أن من أبرز دوافعها خوض شخصية مختلفة عن الأدوار السلبية التي ارتبطت ببعض تجاربها السابقة، والابتعاد عن تكرار الصورة التي اعتاد الجمهور مشاهدتها فيها. وهاي "هاجر" فعلاً راح تنطيها مساحة أداء أوسع، تجمع بين أكثر من حالة وتكشف جانبا جديدا من إمكاناتها الفنية.

المهم، بيداء كشفت إنو الجمهور نفسه كان يطالبها بأكثر من مناسبة بالتجديد والخروج من القوالب القديمة اللي ممكن تحصر الفنان. وهذا الشي خلاها تهتم أكثر باختيار أدوار تنطيها فرصة حقيقية تغير بيها صورتها الفنية عند الناس. وبناء المسلسل الدرامي يعتمد على هاي الحكايات النسائية المتعددة وتتقاطع تجارب الصديقات الأربع، وهذا اللي يخلي العمل قادر يتناول مواقف اجتماعية عميقة ومختلفة عن طريق علاقاتهن وتفاعلاتهن. يعني ما راح يحصر الأحداث بمسار شخصية وحدة بس، وإنما راح نشوف أكثر من وجه للحياة اليومية وبتفاصيلها المختلفة، وتبقى العلاقات العائلية والاجتماعية هي الخيط اللي يربط أجزاء القصة ويسويها كل متكامل.

ويا كل هالشي، بيداء عدها رغبة قوية إنو المشاهدين يتعرفون على شخصية "هاجر" تدريجيًا من خلال متابعة الحلقات، ومتريد أي تفاصيل أو تحولات تمر بيها الشخصية تنكشف قبل العرض. حتى المسلسل يحتفظ بعناصر التشويق والإثارة اللي تخلي المشاهد متعلق ويا الأحداث. وهيج تصرف من الفنانة يبين مدى احترامها للجمهور وللعمل الفني. عاشت الأيادي بيداء!

مشروع جديد بالطريق

بيداء المعتصم مو بس تمثل، كشفت عن امتلاكها نص درامي لمشروع جديد خاص بيها! وقالت إنها تعتزم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع خلال الأيام الجاية. يعني بعد تجربة "مرة ومرة" اللي تراهن عليها إنها تقدم دور مختلف تمامًا، بيداء دتتوجه نحو تنويع اختياراتها ومتريد تكتفي بنمط محدد من الشخصيات أبدًا.