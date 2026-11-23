ترفيه

السينما المصرية دتحضرلنا سنة ألفين وسبعة وعشرين بيها خير مو طبيعي من الأفلام الجديدة، خصوصاً إنو نجومنا الكبار راح يرجعون للشاشة. الخريطة مبينة بيها كلشي، أكشن، تشويق، كوميديا، دراما اجتماعية، ورومانسية.

عُيون الكل على المشاريع اللي بيها أسماء ثقيلة مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، وأحمد السقا. راح نشوف أفلام تكمل أجزاء سابقة حققت نجاح جماهيري، وبعض هالأفلام ارتبطت بجدول الصيف لسنة 2027، وهاي تستاهل نركز وياها.

العودة المنتظرة وسلاسل الأكشن

نبدأ ويا الجزء الثالث من فيلم "الفيل الأزرق" اللي كلنا ننتظره بفارغ الصبر. كريم عبد العزيز راح يرجع إلنا بشخصية الدكتور النفسي يحيى راشد اللي تعودنا عليها وحبيناها من الجزء الأول. طبعاً القصة راح تبقى بنفس جو الغموض والتشويق النفسي اللي يميز السلسلة، ويا تطورات جديدة بحياة يحيى. نيللي كريم باقية ويانه، ودينا الشربيني، ماجد الكدواني، ونور النبوي راح ينضمون. الفيلم من كتابة أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومحجوزله مكان بصيف 2027 بس موعد عرضه النهائي ما تحدد بعد.

أحمد عز همينه راح يرجع وبقوة بفيلم "فرقة الموت". دور ضابط يسوي فرقة خاصة حتى يواجه نفوذ خط الصعيد بسنوات الأربعينات، فد شي يخلي الواحد يتخيل الأكشن من هسه! ويا كل هالنجوم اللي وياه مثل آسر ياسين ومنة شلبي وعصام عمر وبيومي فؤاد ومحمود حميدة، أتوقع راح نشوف شغل نظيف. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، وخلصوا تصويره ونزلوا الإعلان التشويقي، .

وما ننسى فيلم "شقو 2" اللي راح يكمل قصة الجزء الأول ويا نفس الأبطال عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل. إنتاج أحمد السبكي وكتابة وسام صبري وإخراج كريم السبكي، مبين راح يكملون العالم مال الفيلم الأول ويا تطورات جديدة. ولا تزال تفاصيل القصة وموعد العرض النهائي بانتظار الإعلان.

أحمد عز همينه راح يرجع بجزء ثاني من فيلم "العارف". لحد هسه التفاصيل قليلة عن طاقم التمثيل والقصة ومواعيد بدء التصوير والعرض،

كوميديا ودراما بصبغة مصرية

أحمد السقا عنده تجربة سينمائية جديدة بفيلم "هيروشيما"، ويا كل هالأسماء القوية مثل مي عمر وباسم سمرة وشيرين رضا وحنان مطاوع وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد لطفي، أكيد راح تكون إثارة وتشويق لآخر لحظة. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، والتصوير توقف شوية بسبب ارتباط بعض المشاركين بمشاريع ثانية، بس ننتظر يرجع بقوة ويا 2027.

أحمد مكي وماجد الكدواني راح يرجعون يتعاونون بفيلم "فرصة سعيدة جدًا"، هذا الثنائي اللي شفناهم قبل بـ "لا تراجع ولا استسلام". أكيد راح تكون كوميديا اجتماعية تونسنة ويا دنيا سامي ولبنى ونس ورحمة أحمد فرج وأحمد صيام. الفيلم من كتابة وإخراج أحمد الجندي، ومكي بلش تصوير مشاهده، فخل ننتظر ونشوف شوكت ينزل.

حسن الرداد راح يجينا بفيلم "طه الغريب" اللي مأخوذ عن رواية لنفس الكاتب محمد صادق. قصة حب بين شاب وبنية بعشرينيات العمر، ويا خلطة بين الواقع والخيال، راح نشوف شلون الزمن يأثر على المشاعر والعلاقات الإنسانية. ويا تارا عماد وخالد الصاوي وسينتيا خليفة ونهى عابدين وريتال عبد العزيز، أكيد راح تكون دراما رومانسية حلوة، والسيناريو همينا من كتابة محمد صادق، والإخراج لعثمان أبو لبن.

عصام عمر عنده بطولة سينمائية جديدة بفيلم "بحر"، القصة تدور ببورسعيد عن شاب عاطل يلاگي نفسه بحب بنية تشتغل بالسيرك، صراع ويا الحياة بس بنكهة حب. ويا جيهان الشماشرجي وآية سماحة وحاتم صلاح وأحمد عبد الحميد ورحمة أحمد فرج، الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء الديب، أكيد راح يقدم قصة اجتماعية بيها شغف.

أحمد فهمي راح يدخل الساحة بفيلم "الفيل ع الدرفيل"، كوميديا ممزوجة بجريمة. فكرته حلوة، رجال متزوج اسمه "الفيل" يتورط بتجارة مخدرات ويدخل بصراعات ويا تاجر ثاني اسمه "الدرفيل". ويا أسماء جلال وحاتم صلاح ومحمد طعيمة ورحاب الجمل، من تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبد الوهاب، أتوقع الضحك راح يكون مو طبيعي.

الخلاصة: صيف حافل ومنافسة قوية

بشكل عام، خريطة أفلام 2027 المصرية تبين إنو اكو اتجاهين واضحين: الأول هو استكمال السلاسل الناجحة مثل "الفيل الأزرق" و"شقو" و"العارف"، والثاني هو تقديم قصص جديدة ومتنوعة بين الكوميديا والتشويق والدراما والرومانسية.

كل ما يقرب موسم الصيف، راح تتوضح أكثر المواعيد النهائية للعرض، وراح نعرف يا أفلام راح تدخل المنافسة بجد خلال أشهر الصيف. الصراحة، السينما المصرية جاية وبقوة وناوية تسوي ضجة! فيا جماعة، جهزوا نفسكم لسنة سينمائية فول أكشن ومشاعر! شنية الفيلم اللي تنتظروا أكثر شي؟