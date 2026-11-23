ترفيه

الفنان محمد فراج بلش بتصوير مسلسله الجديد «في حتة تانية». وهي تجربة درامية جديدة بالنسبة إله، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ويانه بهالمشروع مجموعة كلش كبيرة من النجوم، ومو أي نجوم! صابرين وأحمد مجدي بالواجهة، وبقائمة الأبطال بعد عابد عناني، وسماح أنور، ومحمد علي رزق، ومي الغيطي. إضافة لكمية فنانين ثانين ما انذكرو أسماءهم، صايرة توليفة فنية تجنن وتجمع أجيال مختلفة من الممثلين، يعني راح نشوف خبرة وشباب بنفس المسلسل!

إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، والجمهور ينتظر الكشف عن تفاصيل العمل وأحداثه خلال الفترة المقبلة. ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة عن طبيعة الشخصيات التي يجسدها أبطال العمل وعن موعد عرضه خلال الفترة المقبلة.