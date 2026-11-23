ترفيه

الفنانة الكبيرة سميرة أحمد طلعت علينا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكلها فرحة برجعة فيلمها "خان الخليلي" بعد ما ترمم، وكأن الزمن رجع بيها. تكول إنه جودة النسخة الجديدة تخبل، ومن شافت الفيلم ورا سنين طويلة، تذكرت عرضه الأول وكل تفاصيله، خصوصاً ويا تفاعل الجمهور الكبير.

هي شاركت بمداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية من البداية" اللي تقدمه الإعلامية أميرة مجدي على قناة المحور، وكشفت عن تفاصيل حضورها عرض الأفلام المرممة. تقول إنه الجمهور استقبل الفيلم بحفاوة مو متوقعة، وتضيف إن الحاضرين كلهم قاموا وصفقوا للفيلم ورا ما خلص عرضه.

سميرة أحمد جانت فرحانة بالنتيجة مال الترميم، وحست إنه كأنها تشوف الفيلم بنفس وقته الأول. وبالنسبة لحضورها المهرجان، أكدت إن السبب الرئيسي هو اشتياقها للجمهور، ورادت ترجع أجواء اللقاءات الفنية وتشوف محبيها وزملائها.

وبعدين، السالفة صارت غير شكل! سميرة أحمد حچت عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وگالت إنه هي اللي اكتشفت موهبتها وقدمتها للجمهور ببداياتها الفنية، وتعتبر هاي التجربة من أحلى ذكرياتها. وفوگ هذا كله، كشفت عن أمنيتها بالرجوع للدراما التلفزيونية بمسلسل جديد يحمل روح مسلسل "امرأة من زمن الحب"، بس بمعالجة ورؤية تناسب وقتنا الحالي.

يعني سميرة أحمد مشتاقة للجمهور والتمثيل، وتفاجئنا بلسانها الحلو عن ياسمين عبدالعزيز. زين، منو يريد يشوفها بمسلسل جديد قريب؟