ترفيه

يوم الجمعة 20 نوفمبر، المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية استقبل حفل ختام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. المهرجان مو بس واجهة سينمائية، لا، هذا تاريخ كامل خمسين سنة من الإنجازات، ولسه مستمر يضيف للسينما العربية والإفريقية هوايه. يعني هو مو مجرد حدث عادي، لا والله، هذا واحد من أعرق المهرجانات بالمنطقة، وكل العالم يعرف بقيمته. وحتى لدرجة، هو الوحيد بكل العالم العربي وأفريقيا اللي حاصل على اعتماد الفئة 'أ' من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وهذا بحد ذاته فخر جبير، ويا الدورة الـ47 جاي يحتفلون بخمسين سنة من تأسيسه اللي بدت بسنة 1976.

حضر الحفل هالكوكبة من النجوم اللي ضوت الحفل، ومن ضمنهم رئيس المهرجان، النجم الكبير حسين فهمي، ومعاه النجمات اللي دوم يضون بأي مكان يحضروا مثل ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا. وما خلصت القائمة هنا، كان ويّاهم بعد بسمة بوسيل وسماء إبراهيم وعايدة رياض، إضافة لخالد سليم ونسرين طافش ومي الغيطي، كلهم كانوا حاضرين .

غيرهم هواية من الوجوه الفنية المعروفة زينت الحفل، مثل فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، ومها نصار، ومحمد مهران وزوجته، وركين سعد، ولقاء الخميسي. وبعد جان ويّاهم جايدا منصور، وحسن أبو الروس، وتوني ماهر، وحازم إيهاب، وريتال عبد العزيز، وغادة إبراهيم. يعني جمعة كبيرة من نجوم السينما والتلفزيون كانت موجودة،

الدورة نفسها شهدت مشاركة لافتة لأبرز الأفلام العربية والعالمية. وبنفس الوقت، المهرجان مو بس للعرض، گعدوا وسووا سلسلة ندوات وورش فنية، وجابوا أهم صناع السينما من كل أنحاء العالم حتى يشاركون بخبراتهم. وهذا الشي يوريك شلون المهرجان يجمع بين الفن والترفيه ويا التطور المهني ودعم الصناعة، وهالشي هو اللي مخلي «أيام القاهرة لصناعة السينما» فقرة أساسية ومهمة بيه. بصراحة، هيچ تظاهرة فنية ترفع الراس وتخلينا نفتخر بالسينما العربية والإفريقية وتتمنى لو كنت حاضر.