ترفيه

يا جماعة، أصيل هميم، راح تلتقي بجمهورها السعودي الوفي بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. هاي الأمسية اللي الكل منتظرها بفارغ الصبر، راح تكون يوم الجمعة 27 نوفمبر، ضمن سلسلة حفلات «فوكالي» . الحفل راح يبدي الساعة سبعة بالليل، وأصيل مجهزة برنامج غنائي غير شكل، يرجعنا لأجمل ذكرياتنا ويا أغانيها الخالدة، ويخلينا نرقص على الإيقاعات الجديدة.

القائمة تضم ثمانية عشر أغنية. ومن بين الأغاني: يشبهك قلبي، المفروض، سر الحياة، أنت كل شي، على طاري الزعل، بالسلامة، عشان العشرة، وين أسامح، يا هي حيرة، شوفة، سلامتك بيد الله، ظالم ولكن، ما ياخذ الروح، صفقولي، ميجانة، قد العطا، ترد تصور، وظلت بحر. شوفوا التنوع! يعني الأمسية راح تجمع بين الأغاني الرومانسية اللي تذوب القلب وتخلينا نتأمل، والأعمال ذات الإيقاعات العراقية والخليجية اللي تخلينا نركص ونتفاعل للصبح!

وطبعًا، ما ننسى اكو أغاني بالقائمة تعتبر محطات مهمة وكلش أساسية بمسيرة أصيل هميم الفنية. مثل سر الحياة التي حققت انتشارًا واسعًا، ويشبهك قلبي التي حافظت على حضورها بين الأغاني المتداولة، إلى جانب المفروض ويا هي حيرة اللتين تحظيان باهتمام جمهورها في حفلاتها.

أصيل مو بس عايشة على نجاحاتها اللي حققتها قبل، لا، وتواصل خلال 2026 نشاطها الغنائي بأعمال جديدة، منها كتبت من الشعر التي صدرت في أبريل، ووشكالي منك التي جمعتها بجمانة جمال. وهالمرة أصيل خاضت تجربة الغناء باللهجة المصرية للمرة الأولى بحياتها. وهناك أعمال أخرى عززت حضورها في الأغنية الخليجية والعربية.

ويأتي حفل الرياض ضمن اللقاءات الغنائية التي تجمع أصيل هميم بجمهورها السعودي.