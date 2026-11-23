ترفيه

يا جماعة، صدگ لو لا؟ الفنانة عبير الشرقاوي، المعتزلة المصرية، رجليها وكعت عليها! خطية كانت رايحة تجدد جواز سفرها حتى تسافر للعمرة اللي المفروض تكون يوم 3 ديسمبر، وصارت بيها هاي السالفة.

عبير الشرقاوي كشفت، عبر حسابها الرسمي، إنه قدمها التوت بشكل مفاجئ وخلتها توكع، وصارت بيها تمزق من الدرجة الثالثة. الأطباء قالولها ما تحمل وزنها على الرجل لمدة 15 يوم، يعني لا طلعة ولا فوتة.

تصوروا الموقف: وكعت على الدرج وتدحرجت حوالي عشرة أو اثني عشر درجة! وبعدين الإسعاف نقلها لبيتها. بس المصيبة الأكبر شنو؟ بما إنه ماكو مصعد بالمبنى، ثلاثة رياجيل اضطروا يشيلوها على كرسي ويصعدون بيها طابقين كاملين. قمة الفاجعة والله!

طبعاً الشرقاوي حزنانة كلش لأن العمرة تأجلت، وهي كانت مجهزة برنامج كامل لزيارة الكعبة والمسجد النبوي والروضة الشريفة. بس قالت إنها متقبلة اللي صار وشكرت الناس اللي ساعدوها بعد الحادث. زين هسه شتگولون؟ تتوقعون العمرة تتأجل بعد؟