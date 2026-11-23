ترفيه

اكو مفاوضات قوية ويا الملحن الكبير عمرو مصطفى حتى يسوي رباعيات خاصة بمسلسل "عشماوي" اللي بطولته محمد رمضان. يعني مو بس تتر المسلسل حيكون للموسيقار عمر خيرت، لا، مصطفى هم حيفوت بالعمق! رمضان مستمر بالتصوير حاليًا، والمسلسل مقرر أن ينافس في موسم دراما رمضان 2027، تحت إشراف المخرج بيتر ميمي.

كما يتعاون عمرو مصطفى مع محمد رمضان في أغنية جديدة من ألحانه وتوزيع إسلام ساسو، وستكون سينجل. وكان ساسو قد صرّح سابقًا بأن الأغنية تقدم ستايلًا جديدًا مختلفًا عن اللون المعتاد لمحمد رمضان. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول شخصية خليفة، المعروفة بلقب عشماوي، وهو منفذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون. وتتحول حياته بعد تعرض أسرته لأزمة مفاجئة ودخوله في قضية معقدة، لتتوالى الصراعات ورحلة الثأر والانتقام.

يشارك في البطولة إلى جانب محمد رمضان باسم سمرة، ويسرا اللوزي في دور زوجته، وإسعاد يونس في دور والدته، وانتصار في دور شقيقته، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبدالحافظ، وجيسيكا حسام الدين في دور ابنته فاطمة، ويوسف رأفت في دور شقيقه، وميمي جمال. المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج صادق الصباح.