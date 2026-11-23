ترفيه

الفنان القدير فاروق فلوكس، طلع بمقابلة قوية وحچه بيها عن أهمية الفن المصري، واعتبره واحد من أقوى أدوات القوة الناعمة اللي تشكل وعي الناس وتحافظ على هويتنا الوطنية. گال إن مصر بيها تاريخ فني وثقافي غني، وثروة إبداعية تكدر تستمر بالتأثير بوجدان الشعوب.

والله شوف، هذا الحچي مال فنانين الكبار دايمًا بيه حكمة، بس "القوة الناعمة" هاي مصطلح رسمي چبير، إحنا گجمهور من نسمعه يجي ببالنا راسًا مسلسلات رمضان اللي نتحول بيها من البچي للضحك بلحظة، أو أغنية ترند ما تطلع من راسنا. يعني قصدك كل هالأشياء الحلوة هي اللي تشكل وعينا وتخلينا نحب بلدنا أكثر؟ زين عاد خوش.

فلوكس، اللي حچه هالشي بحواره ويا أيمن عدلي ببرنامج "كنوز الوطن" على "أخبار مصر"، أكد إن الفن المصري راح يبقى بمكانة مميزة بسبب المواهب والخبرات والتراكمات الإبداعية اللي يمتلكها. وهو منو يگدر ينكر هالشي؟ مصر أم الدنيا بالفن والدراما والغناء، وماكو واحد بينا ما شافله فيلم أو مسلسل مصري قديم وجديد وضحك من گلبه أو تأثر. الفن المصري صدگ يضل عايش بذاكرتنا ودايماً بيه شي مميز، بس التراكمات الإبداعية وحدها ما تسوي شي إذا ما جان اكو دعم.

بس لحظة، أحلى جزء بحچيه هو لمن أكد على أهمية دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة گدامهم حتى يعبرون عن قدراتهم ويقدمون أعمال فنية تليق بتاريخ مصر. وهذا هو مربط الفرس، مو؟ الحچي كلش حلو، بس هل هذا الدعم موجود على أرض الواقع؟ لو بس نسمع بهالدعوات وبعدين كل واحد يدبر حاله؟

يعني كم موهبة شبابية نشوفها كل يوم على إنستغرام وتيك توك تسوي العجائب بالإخراج، بالتمثيل، بالغناء، بس ما تحصل فرصتها الحقيقية حتى تصعد للمسرح أو للشاشة؟ كلام الفنان فلوكس ذهب، وگلبه على الشباب هذا شي حلو، بس خلي نشوف هل اللي بيدهم القرار يسمعون لهالكلام ويطبقوه لو لا! أنتو شتگولون، اكو دعم للشباب لو الفن بعده محصور بس بالأسماء الكبيرة؟