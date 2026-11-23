ترفيه

الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس ببغداد، طلعت ببيان توضيحي يوم الجمعة الفات، وأكدت إن الحفل لا يزال قائم، رغم كل الضوجة اللي صارت من ورا تأجيله.

الشركة وضحّت إن الجمهور كدامه خيارين ورا قرار التأجيل: لو يرجعون فلوس التذاكر، لو يحتفظون بيها لحد ما يتحدد الموعد الجديد. يعني اللي يريد يرجع فلوسه، عادي يكدر.

هالبيان هذا إجه ورا ما جمهور ماجد المهندس كلش استاء من تأجيل الحفل اللي كان المفروض يصير ببغداد، وصارت تساؤلات هواية عن مصير الحفل وموعده الجديد.

الشركة أكدت إن الحفل ما اتلغى أبد، ووعدت تعلن تفاصيل الموعد الجديد خلال اليومين المقبلين.