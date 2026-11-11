موسيقارنا يوسف عباس يكسر الدنيا بالقاهرة!

ترفيه

يا جماعة، خبر يخلي الواحد يكيف! مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي يرأسه الفنان حسين فهمي، تعاقد ويا الموسيقار العراقي الأصيل يوسف عباس. هذا مو أي عقد، هذا حتى يألف موسيقى حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين، اللي راح تصير بين ١١ و ٢٠ نوفمبر سنة ٢٠٢٦. يعني عدنا فنان راح يمثل العراق بأهم مهرجان بالمنطقة، وهذا بحد ذاته فخر إلنا كلنا!

يوسف عباس راح يكون هو المسؤول عن كل الموسيقى المصاحبة لفقرات الافتتاح، والفواصل، وحتى موسيقى السجادة الحمراء، وكل الفعاليات الرئيسية بالمهرجان. يعني الأجواء كلها بيده! وهذا الاختيار يجي لأن المهرجان يريد يقدم تجارب فنية متنوعة ويبرز دور الموسيقى بالسينما والاحتفالات، ويربط الصورة بالصوت بطريقة إبداعية.

الموسيقار العراقي من جهته ما قصر، قال كلش فرحان بهالمشاركة ويعتز بالتعاون ويا مهرجان بحجم القاهرة السينمائي، اللي يدعم السينما والفنون ويوصل المبدعين من كل مكان. هو أصلاً صاحب شغل مرتب بالسينما والتلفزيون، طريقته يمزج المقامات الشرقية ويا التوزيع الأوركسترالي الحديث بطريقة تخلي الواحد ينعجب. تتذكرون مسلسل 'High Value Target: The Hunt for Saddam' الأمريكي؟ هو اللي سوى الموسيقى التصويرية مالته! وشارك بمسلسلات مصرية مثل 'تلت التلاتة' و'إعلام وراثة'. وفوق هذا، يخبل بالعزف على العود همين!

الدورة السابعة والأربعين هاي السنة كلش مهمة، لأنها تصادف مرور خمسين سنة على تأسيس المهرجان سنة ١٩٧٦. يعني موعد ذهبي وفنان عراقي مبدع، أحسن توليفة لليوبيل الذهبي! مهرجان القاهرة يعتبر من أعرق المهرجانات بالعالم العربي وأفريقيا ويحظى بدعم وزارة الثقافة المصرية واعتماد دولي. هو منصة لعرض أحدث الأفلام ودعم المواهب الجديدة وفتح باب للحوار بين صناع السينما من مختلف الدول.

منتظرين على نار نسمع إبداع يوسف عباس بالعزف والتأليف، ونتوقعها حفلة افتتاح ما صايرة! أنتو شنو رأيكم بهالخبر الحلو؟