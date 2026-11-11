من الكاجوال للفخامة.. ياسمين صبري شلون دايماً تطلع تخبل؟

ترفيه

ياسمين صبري، النجمة اللي كل مرة نشوفها تتنقل بين لوكات مختلفة، تخلينا صافنين على ذوقها وشلون تعرف تختار. هي مو أي فنانة، عندها معادلة خاصة بستايلها، تجمع بيها بين البساطة المطلقة والفخامة اللي تدوخ الرأس.

بالطلعات اليومية، تعتمد ياسمين على شغلات ناعمة وكلش عملية. يعني مثلاً، نشوفها بقمصان زرقاء ويا بنطلونات جينز واسعة، أو مرات تلبس بلايزر ماركة بالمان المعروفة، وتنسقها ويا بنطلون جلد أسود. بس مو بس هيچ، هي تعرف شلون تضيف لمسات صغيرة تسوي فرق جبير، مثل إكسسوارات الشعر الكلاسيكية من شانيل والمكياج الترابي الهادئ اللي ينطي دفو لملامحها. يعني هيچ تفاصيل صغيرة تحول اللوك العادي لشي واو بدون أي تعب.

أما إذا عدها سهرة أو مناسبة فخمة، ياسمين تتحول كليا. تبدي تختار فساتين كلها أنوثة ورقي، خاصةً القصات اللي تكون بكتف واحد أو الأوف شولدر، لأن هاي القصات تبين جسمها بأسلوب متناسق ومثير للإعجاب. نشوفها مرات تلبس فساتين مخمل ثگيلة من تصميم أنطوان القارح وجان بيار خوري، تكون مزينة بزخارف ورد بنفسجية، أو مرات تختار فساتين مطرزة بالكريستال والترتر اللي يبرق من بعيد، وهاي تكون من توقيع يوسف الجسمي ورامي قاضي ونيكولا جبران.

طبعا ما ننسى المجوهرات الماسية الفخمة اللي دايماً تلبسها، ويا الأقمشة اللي تتنوع بين التول والمخمل والحرير. كل هاي الشغلات تقوي حضورها وتثبت إنها فعلاً عنوان للموضة العصرية. هي تعرف شلون تطلع "شيك بلا مجهود"، يعني ثقتها بنفسها ويا اختياراتها الصح للقَصة والقماش هي سر جمالها اللي يخطف الأنظار.

وهاي المرونة اللي عدها باختيار اللوكات، من البليزر الكاجوال لفساتين السهرة المطرزة، تضمن الها دايماً حضور استثنائي يجمع بين الرقي والأنوثة بكل مناسبة. يعني يا ستار، شلون كل شي يمشي عليها!