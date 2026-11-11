حفلات نوفمبر 2026: الجو صار نار والنجوم المصرية مولّعة المسارح!

ترفيه

نوفمبر 2026 راح يكون شهر مليان فن ووناسة لدرجة محد يتخيلها، لأن المطربين المصريين ناويين يقلبون الدنيا بحفلاتهم اللي منتظرينها على نار. واضح إنها حفلات قوية ومو بس بمصر، لا، حتى خارجها! يعني وين ما تروح، من المسارح الكبرى اللي تلمع، للمهرجانات الموسيقية اللي تهز الأرض، راح تلقى جو حلو وطرب أصيل.

القائمة اللي نزلت بيها أسماء نجوم الكل ينتظرها بفارغ الصبر، وفعلاً تستاهل الانتظار. تخيلوا، عندنا أحمد سعد وتامر عاشور، وياهم توليت، وأنغام، ومدحت صالح. كل هالنجوم عندهم حفلات بهذا الشهر.

يا جماعة، شنو هالجو الحلو والمشحون بالطاقة اللي راح يصير؟

هسه أنتو، منو تتمنون تشوفون لايف بأقرب فرصة؟ يا فنان تحسون إنه حفلاته ما تتفوت؟