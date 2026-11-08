تذاكر حفل ماجد المهندس ببغداد طارت بنص ساعة... لو مليون مقعد هم ما يكفي!

ترفيه

تذاكر حفل الفنان العراقي ماجد المهندس المرتقب ببغداد صارت حديث الكل قبل ما يبدي! تدري ليش؟ لأنها طارت كلها بنص ساعة بس من انطرحت للبيع، وهذا يوضح شكد جماهيره مشتاقة له.

الفنان ماجد المهندس راح يلتقي جمهوره ببغداد يوم الجمعة، 20 تشرين الثاني 2026، على مسرح مجمع نخيل بغداد. هاي الأمسية مو أي أمسية، لأنها تمثل رجعته للغناء بالعاصمة بعد سنوات طويلة من الغياب، يعني الشوق واصل للسما!

ماجد المهندس نفسه أعلن نفاد التذاكر عبر حسابه على إنستغرام، ناشراً الملصق الترويجي للحفل بعد حوالي 30 دقيقة من فتح باب الحجز. يعني تخيلوا السرعة!

وبعدين، إدارة مسرح مجمع نخيل بغداد حاولت تستوعب هالطلب الجماهيري الفظيع وزادت عدد المقاعد لحد 10 آلاف، بس شنو الفايدة؟ التذاكر نفدت وراها هم، وهذا يعكس حجم الترقب للأمسية.

طبعاً الحفل هذا مو بس أغاني، ويّاه فرقة موسيقية قوية بقيادة المايسترو مدحت خميس، وكل هالترتيبات بإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، يعني نتوقع أمسية من العمر!

التذاكر انطرحت على منصة "Ticket Zone" بأسعار مختلفة، تبدي من فئة Economy بـ 150 ألف دينار عراقي (115 دولار تقريباً) وتوصل لفئة الـ Royal اللي سعرها مليون دينار عراقي (763 دولار تقريباً). الأسعار هاي تخلي الواحد يبيع كليته لو شنو؟

مع كل هالطلب الفلكي، الناس بدت تتساءل: معقولة ماكو ليلة ثانية؟ هواي محبين ماجد المهندس ما لحكوا يحجزون مكانهم. العيون كلها على الشركة المنظمة "Be Event" نشوف إذا راح يطلعون تذاكر إضافية لو حتى حفل ثاني. بس للآن، ماكو أي شي رسمي.

هاي الأمسية جاية بعد ما ماجد المهندس نزل ألبومه العراقي "مفرفح" بشهر آب 2026، اللي جان بيه أغاني عراقية تخبل مثل "مفرفح" و"سويلي موعد" و"إنت وين" و"عاشرتهم" و"تعال اليوم". ولا ننسى أغانيه الوطنية اللي تلمس الروح مثل "بلد الحبايب" و"أهل بغداد" و"تفرج يا عراق" و"كتبت اسمك" اللي اكيد راح تحضر بالحفل وتخلي الأجواء حماسية بشكل مو طبيعي. فهل تتوقعون نشوف ليلة ثانية قريباً؟ لو خلص، اللي فاته الحفل بعد ما يتكرر؟