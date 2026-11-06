سيرين عبد النور والشق الطويل... قصة عشق ما تخلص!

ترفيه

سيرين عبد النور، اللي كل طلعة الها تصير حديث الكل، معروفة بأناقتها اللي ما الها مثيل. بس يا جماعة، اكو صيحة أزياء معينة النجمة اللبنانية مدمنة عليها بشكل مو طبيعي، وهي فساتين الشق الجانبي العالي. يعني وين ما تروح، لازم الشق يكون موجود!

أحدث إطلالة الها كانت بجلسة تصوير شاركتها مع الجمهور مؤخرًا، وبيها سيرين أخذت الأضواء كلها بفستان سهرة رمادي ميتالك يبرق ويلمع، كله مطرز كريستال وبراك. ياخة الفستان كانت غريبة ومائلة يم الصدر ملتفة حول الرقبة، والقصة لازكة عالجسم بس بيها كسرات حلوة يم الخصر، والتنورة نازلة بشق جانبي طويل كلش يبرز جمال الساق. وكملت اللوك بصندل أسود كعب عالي رفيع.

بريق ما يخلص وكلشي يلمع

وقبل هالطلة، سيرين كانت طالعة بـ لوك ذهبي يجنن، فستان كله كريستال ولمعانه يسوي عيونك تبرق. الفستان كان لاصق على جسمها، وكلش حلو يم الخصر، والياخة كانت "هالتر" بيها فتحة صغيرة فوك البطن. أكيد، الشق الجانبي العالي ما غاب عن الصورة، ويا ذيل نازل من ورا وظهر مكشوف. لبست وياه صندل ذهبي ميتالك، واكتفت بأقراط وأساور ذهبية بسيطة. مو بس مرة وحدة، سيرين عشقت الذهبي مرة ثانية بـ فستان سهرة يخبل، كله ترتر وميتالك. جان بقصة كورسيه مكشوفة الأكتاف وتصميم هندسي يم الصدر، وبي كسرات على الخصر. أكيد، التنورة جان بيها شق جانبي عالي وذيل متدلي. كملت هاللوك بصندل ذهبي كعب عالي ونعل سميك.

ولا ننسى لما طلعت بفستان أسود أنيق حمل توقيع زهير مراد، بي قصة ضيقة وشق جانبي همينه. الكتف مائل، والأحلى شي بي هو الكاب المنفوش اللي جاي من ورا الفستان ونازل عالسجادة. الفستان جان مطرز بكريستالات فضية تخليها تبرق كدام الكاميرات. اختارت وياه صندل رفيع وأقراط وخواتم ماس.

ألوان جريئة وستايلات تخبل

وبطلة ثانية كلش رومانسية، لبست فستان أحمر من شيفون خفيف. جان بقصة كورسيه مكشوفة الأكتاف وفتحة صدر قلب، وبي كسرات ناعمة وأجزاء شفافة بالصدر. الحزام رفيع على الخصر، والتنورة بيها شق جانبي عالي ونازل بطريقة كلش راقية. كملت اللوك بأساور ذهبية مدورة. والنجمة اللبنانية مرة ثانية بهرتنا بفستان سهرة درامي لونه وردي بودري يميل للماوف، هم مكشوف الأكتاف وبقصة القلب. الفستان جان شيفون فضفاض ومطرز بخطوط مائلة من البراك والترتر الفضي الغامق. حزام معدني ذهبي رفيع محدد الخصر، والتنورة بيها تموجات وشق جانبي عالي كلش وذيل طويل يخبل. الصندل كان كعب عالي ومقدمته ذهبية براقة.

وحدة من أحلى إطلالاتها بهاي الصيحة جانت بفستان أحمر يلمع كله ترتر. جان بقصة كب مكشوف الأكتاف وخصر محدد، وتنورة بيها ذيل قصير شوية وشق جانبي طويل. واللمسة الكلاسيكية اللي زادتها جاذبية هي الكفوف الطويلة بنفس قماش الفستان، يعني ستايل من هذا اللي يدوخ الراس!

الشيرت دريس والميدي... كلشي يلوكلها

حتى أسلوب القميص – الشيرت دريس – ما فات سيرين. لبست فستان سهرة أسود ملكي من الساتان الحريري اللامع، بياخة قميص كلاسيكية وأكمام طويلة مطوية بستايل عصري وأزرار من كدام. حزام قماشي ملفوف عالخصر، والتنورة بيها شق جانبي عالي كلش. كملت اللوك بصندل أسود أنيق بكعب عالي وحمالات بيها لمسة ذهبية. وبمرة ثانية، سيرين طلعت بفستان أبيض فخم بقصة عمودية تحدد الجسم وبدون أكمام. الصدر جان على شكل حرف V عميق، وبي تل شفاف مطرز بتطريزات فضية هندسية. التنورة بيها شق جانبي عالي يبرز الساق. اختارت وياه أقراط ماس متدلية وصندل فضي بكعب عالي ونعل سميك.

وحتى بالميدي، سيرين ما خلتنا ندوخ. اختارت فستان ميدي محبوك ومضلع لونه بني دافئ بحمالات رفيعة وياقة مدورة نازلة. القصة كانت لازكة عالجسم وتتبع الانحناءات، وبي أزرار معدنية من الصدر لجوه ويا شق جانبي عالي همينه. كملت هالطلة بعقد ذهبي قصير وصندل بني رفيع. يعني حتى بهذا اللوك اللي يعتبر عملي، ما تنازلت عن الشق!

الشق الجانبي العالي صار بصمة سيرين عبد النور، و كل مرة تطل بيها بهالستايل تكسر الدنيا. انتوا يا هو عجبكم أكثر شي؟