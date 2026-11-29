ترفيه

أصيل هميم وصفت علاقتها بالجمهور السعودي بأنها قديمة وجميلة. وبحديثها على هامش حفلها اللي أحيته بالمملكة العربية السعودية مساء أمس، كشفت أصيل إن المحبة الصادقة من هذا الجمهور تمنحها شعور بالسعادة والحماس كل ما ترجع تغني أمامهم.

أصيل اعترفت إنها من كثر استمتاعها بالتفاعل وية الحاضرين، ممكن تقضي ساعتين أو أكثر بالغناء، وتتمنى لو يطول وقت الحفل حتى تلبي كل طلبات الجمهور وتغني كل الأغاني اللي يحبونها. ووصفته بأنه جمهور محب ومضياف وطيب، وأكدت إن هذا الكلام مو مجرد مجاملة.

وبالنسبة لأصيل، الجمهور السعودي عنده قدرة خاصة ينطي الفنان طاقة إضافية، لدرجة إنها تحس بالحماس حتى قبل ما تصعد على المسرح لأنها تعرف حجم التفاعل اللي ينتظرها. واختصرت الموضوع بأن جمهور المملكة هو اللي ينطي الفنان "الباور" اللي يحتاجه وهو يؤدي.

هذا الارتباط الجماهيري واضح بحفلاتها بالمملكة، خصوصاً بالأغاني اللي تمزج بين الإحساس الطربي والألحان الحديثة. وتجربة أصيل تتميز بالتنقل بين الألوان العراقية والخليجية والعربية، وهو اللي خلاها تكون من الأصوات النسائية البارزة بالأغنية الخليجية.

وخلال مسيرتها، قدمت أصيل أعمال لاقت انتشار واسع مثل "سر الحياة" و"أنت السعادة" و"خلك بحر"، واستمرت بتقديم تجربة تجمع بين اللون العراقي والخليجي والمساحات العاطفية. وبالنهاية، بالنسبة لأصيل، الموضوع مو مجرد تصفيق، بل هي طاقة تخليها تريد تبقى على المسرح أطول وقت ممكن.

منو بيكم حضر حفلة لأصيل بالمملكة وشاف هذا "الباور" على الحقيقة؟