ترفيه

سيلفستر ستالون يريد يوسع عالم مسلسله "Tulsa King" بمشروع جديد مشتق، وحلمه أن يكون أرنولد شوارزنيغر هو بطل هذا العمل، مع إمكانية ظهور الاثنين سوا بمشاهد مشتركة.

ستالون حچى بمقابلة مع مجلة "Cigar Aficionado" عن حماسه لهذي الفكرة، وأعرب عن أمله أن يوافق شوارزنيغر، بس لازم نكون واقعيين؛ السالفة حالياً مجرد اقتراح ومو مشروع دخل بمرحلة الإنتاج الرسمي.

بصراحة، إذا صارت هذي الخطوة، راح ترجعنا لأيام المنافسة القوية بين النجمين بفترة الثمانينيات والتسعينيات، قبل ما تتحول علاقتهم لصداقة وتعاون بأفلام مثل سلسلة "The Expendables" وفيلم "Escape Plan".

وبنفس الوقت، اكو تحضيرات لمسلسل "Frisco King"، وهو أيضاً عمل مشتق من "Tulsa King" وبطولة صامويل إل جاكسون، ومن المقرر عرضه بـ 18 كانون الأول المقبل بـ 8 حلقات، وراح نشوف بيه ستالون بظهور خاص.

للتذكير، قصة المسلسل الأصلي تدور حول زعيم المافيا دوايت مانفريدي، اللي يحاول يسوي إمبراطورية إجرامية بمدينة تولسا بعد ما طلع من السجن عقب 25 سنة.

يعني المشروع المقترح مالت ستالون يبقى معلق بكلمة "نعم" من شوارزنيغر حتى يتحول لعمل رسمي على أرض الواقع.