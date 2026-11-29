ترفيه

بدأت ملامح المنافسة الدرامية لموسم رمضان 2027 تظهر للعلن، بعد ما انطلق تصوير مجموعة من المسلسلات اللي تجمع نجوم معروفين وجوه شابة تجرب حظها بالبطولة لأول مرة. الصور اللي نشرها الفنانين من الكواليس بدت تكشف تفاصيل عن الشخصيات والأجواء العامة للأعمال المنتظرة.

رومانسية لبنان وشوارع بولاق

أحمد العوضي ويارا السكري كانوا من أول الناس اللي شاركوا الجمهور لقطات من كواليس مسلسل "سلطان الديب". العوضي نشر صورة تجمعه بالسكري في لبنان وعلق عليها بكلمتين "سلطان ودهب"، حتى يوضح أسماء الشخصيات اللي راح يؤدونها. الجو بالصور كان رومانسي وبوسط الطبيعة اللبنانية، وكان الثنائي قد نشرا قبل ذلك صوراً في نوفمبر كشفت ملامح الشخصيتين منذ انطلاق التصوير في القاهرة.

بالمناسبة، العوضي طالع بشارب وبدون لحية، وهذا يعطي انطباع إنه يجسد شخصية شعبية وثريّة، أما يارا السكري فكانت ملابسها بسيطة تناسب شخصية "دهب". يارا شاركت صور من منطقة بولاق، وظهرت بلقطة مع سيدة مشاركة بالعمل قبل ما ينتقل الفريق للبنان لتصوير المشاهد الخارجية. المسلسل إطاره اجتماعي شعبي بيه صراعات ومواجهات، ويشاركه البطولة رانيا يوسف، سوسن بدر، محمود عبد المغني، هدى الإتربي، محمود البزاوي، ولجين خليفة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

عودة الثلاثي والغموض الخليجي

أما بالدراما الخليجية، فصار الخبر الأبرز هو عودة اجتماع إلهام الفضالة مع شيماء علي ويعقوب عبدالله في مسلسل "خيانة مؤجلة"، بعد سنوات من تعاوناتهم السابقة في أعمال مثل "ثمن عمري" و"الإمبراطورة" و"دنيا القوي". إلهام الفضالة وثقت هاي العودة بصور على إنستجرام وأعلنت انضمام يعقوب عبدالله للعمل، اللي يشارك فيه أيضاً مرام البلوشي، حصة النبهان، وشهاب جوهر، ومن تأليف مريم القلاف وإخراج محمد دحام الشمري.

ومن جهة ثانية، لبنى عبدالعزيز ظهرت في لقطات من كواليس مسلسلها الجديد "الساحرة". الصور كانت من بروفات الطاولة اللي صارت قبل بداية التصوير مطلع نوفمبر، وبيه مقاطع من الكواليس مع فيصل الزهراني. لبنى راح تخوض تجربة مختلفة تتسم بالغموض والتشويق، لأن القصة مستوحاة من قضية حقيقية معروفة إعلامياً باسم "ساحرة القريات". المسلسل راح ينعرض على قناة روتانا خليجية، ويشارك بالبطولة أيمن مطهر، غادة الملا، وعهود السامر، وهو من تأليف فاروق الشعيبي وإخراج مجدي السميري.

عودة مي عز الدين وأجواء "عشماوي"

مي عز الدين رجعت للمنافسة الرمضانية بعد ما غابت في موسم 2026، ونشرت صور من كواليس مسلسل "فرق شاسع". مي ظهرت بإطلالة شتوية بسيطة وببعض الصور كانت لابسة غطاء للرأس، والتصوير كان في أجواء ريفية ومناطق زراعية. الصور كشفت إن اسم شخصيتها بالمسلسل هو "لارا". العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك فيه ميشيل ميلاد، خالد كمال، وفرح يوسف، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج إسلام خيري.

أما محمد رمضان، فمستمر بنشر صور من كواليس مسلسله "عشماوي". آخر صورة نشرها كانت تجمعه بالفنان أحمد سلامة، وهذه انضمت لقائمة طويلة من الصور اللي نشرها بطل مسلسل "جعفر العمدة" حتى يورينا أجواء العمل. رمضان ظهر أيضاً في صور مع إسعاد يونس اللي تؤدي دور والدته، والمخرج بيتر ميمي كشف عن الممثلات اللي راح يؤدون دور زوجات الشخصية الرئيسية، وهن سيرين عبد النور، يسرا اللوزي، وسارة التونسي. رمضان نشر صورة بزي شرطي وعلق عليها إن باقي 75 يوم على شهر رمضان المبارك.

أول بطولة مطلقة

ياسمينا العبد عاشت أجواء احتفالية مع بداية تصوير مسلسلها "بنت إمبارح". ياسمينا نشرت صورة وهي شايلة "كلاكيت" العمل في أول إطلالة لها من موقع التصوير، وهذه التجربة هي أول بطولة مطلقة لها في رمضان بعد سنوات من المشاركات الفنية. ياسمينا راح تؤدي دور "نور"، وهي بنت من أسرة أرستقراطية تواجه أزمات وتحديات تغير حياتها. المسلسل يتكون من 15 حلقة، من قصة منة لطفي وتأليف عمرو مدحت وإخراج ثروت مصطفى.

بصراحة، كمية المسلسلات والنجوم كبيرة، بس هل راح نشوف قصص جديدة فعلاً لو تبقى السالفة بس "أكشن وصراعات"؟