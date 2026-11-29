ترفيه

كاظم الساهر استمر بتحقيق نجاحات جماهيرية كبيرة في أستراليا، حيث أحيا حفلاً غنائياً يوم السبت 28 نوفمبر في مركز سيدني للفعاليات. هذا الحفل كان الثالث له في المدينة خلال شهر نوفمبر، وجاء كاستجابة للطلب الجماهيري المتزايد بعدما نفدت تذاكر حفلتيه السابقتين اللتين أقيمتا يومي 20 و21 نوفمبر ورفعتا لافتة كامل العدد.

الحفل كان جزءاً من جولة غنائية أوسع في عدد من المدن الأسترالية، وشهد حضوراً واسعاً من أبناء الجالية العربية الذين تفاعلوا بشكل كبير مع أعماله الفنية، مما يؤكد قدرة القيصر على استقطاب أجيال مختلفة من الجمهور.

خلال هذه الأمسية، قدم الساهر مجموعة متنوعة من أغانيه، جمعت بين أعماله التي صنعت شهرته وارتبط بها الناس، وأغاني من أحدث ألبومه «بلا عنوان». وتشمل جولة القيصر أيضاً حفلاً في القاهرة خلال سبتمبر الماضي، وحفلاً آخر في مدينة العقبة، ومن المقرر أن تشمل المحطات القادمة لبنان قبل أن تنتهي في إسطنبول، بحسب ما أوردته مواقع إخبارية.

وبالحديث عن ألبومه «بلا عنوان» الذي طرحه عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى، أشارت مواقع إخبارية إلى أنه يضم 12 أغنية متنوعة بمشاركة مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين. ومن ضمن هذه الأغاني «عشر دوخات» من كلمات كريم العراقي وألحان الساهر وتوزيع محب الراوي، وأغنية «راحت عليك» من كلمات الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

وبحسب ما نقلته مواقع إخبارية، فإن الألبوم يمزج بين الطابع الرومانسي والتجديد مع الحفاظ على الهوية الغنائية للساهر، حيث تعاون في كتابته وتلحينه مع عدة شعراء وموزعين مثل عثمان عبود وفاضل فالح.