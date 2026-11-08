سيف نبيل صار "نجم الأغنية العراقية" ببلده! الفرحة مو سايعتنا!

ترفيه

احتفى العراق مساء السبت 7 تشرين الثاني بفلذة كبده، الفنان اللي وصل أغانيه لكل بيت عربي، سيف نبيل. تخيلوا، "نجم الأغنية العراقية" لقب رسمي انطوه لسيف خلال حفل تكريمي يخبل ضمن الدورة الثالثة لمهرجان العراق الدولي.

هالمرة، الإنجاز مو مجرد إضافة لمسيرة سيف الفنية، هاي المرة العراق نفسه يكرمه! وهذا التكريم هو الأول من نوعه اللي يستلمه سيف على أرض وطنه،

وجاء التكريم تقديراً لنجاحاته الفنية وحضوره اللافت، ولقدرته على الوصول بأغنياته إلى شريحة واسعة من الجمهور في العراق ومختلف الدول العربية.

وسيف نبيل ما قصر وي جمهوره، لأن هو حالياً موجود بوطنه، ويواصل لقاءاته مع جمهوره العراقي. وسيحيي سيف نبيل ببغداد يوم الجمعة 13 تشرين الثاني. يعني ورا أيام قليلة من هذا التكريم التاريخي، راح يكمل الاحتفال ويا جمهوره بحفل يسوي دگة على دگة. هاي مو فرصة عادية، هاي فرصة ذهبية لكل اللي يحبون سيف يحتفلون وياه بهذا الإنجاز اللي يستاهله مليون بالمية.

يا جماعة، هاي اللحظات اللي تخلينا نرفع راسنا بفنانين بلدنا، ونشوف التقدير اللي يستاهلوه.