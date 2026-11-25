ترفيه

بعد فترة من التكهنات والهمسات اللي حيرت الفانز، الفنانة القديرة سوسن بدر فاجأتنا بكشف صريح وجريء عن خضوعها لعملية شد وجه (Face Lift). سوسن قالت إنها حست بملامحها بدت تتغير مع الزمن والظروف الحياتية المختلفة، وهذا الشي خلاها متضايقة وشوية مو مرتاحة من شكلها الحالي. وهي مو من النوع اللي يستسلم للوضع، فقررت تاخذ خطوة جريئة حتى ترجع ثقتها بنفسها.

بس سوسن مو أي فنانة تسوي عملية وتغير شكلها جذريًا، كان عندها هدف واضح ومحدد من هالعملية: ما تريد تغير هويتها ولا تطلع شخص ثاني. هي رادت تصلح الشغلات البسيطة اللي بدت تزعجها وتخليها مو مرتاحة كلش، وتحافظ بنفس الوقت على الخطوط الأصيلة والملامح الطبيعية اللي تحبها بوجهها واللي عرفناها بيها طول سنين. يعني بالمختصر، أرادت ترجع سوسن اللي نعرفها ونحبها، بس بنسخة منعشة أكثر ومواكبة للعمر.

وتحجي سوسن بدر عن قرارها الصعب، وكلش واضحة بكلامها بالتصريحات التلفزيونية: "نتيجة ظروف ونتيجة الوقت والسن وحاجات كتيرة جدًا، الملامح بدأت يحصل فيها حاجات بتخليني مش مبسوطة. ليه هفضل متضايقة؟". وشددت للدكتور من البداية على رغبتها بتصليح اللي مضايقها وبس، بدون ما تمس الخطوط اللي هي تحبها.

القرار ما كان سهل أبدًا بالنسبة الها، وأخذت وقتها لحد ما حسمت موقفها وبدأت التحضير للعملية. والأحلى من كل هذا، إن ردود الفعل بعد العملية كانت تهبل! الناس كانت تلاحظ إنو بيها شي متغير وحلو، بس كثير منهم ما كان يصدق إنها سوت عملية تجميل، لأن النتيجة طلعت طبيعية وكلش مرتبة.

سوسن بدر مو الوحيدة اللي اتخذت هالخطوة الشجاعة، اكو فنانات هواية مثل أحلام وغادة عادل وسلوى خطاب ونجلاء بدر وداليا البحيري وهيدي كرم همين حكوا بصراحة عن عمليات شد الوجه بالفترة اللي فاتت. بس إحنا نكول، دام النتيجة طلعت هيج طبيعية وحلوة، لعد ليش نتضايق من شي ممكن يتعدل؟