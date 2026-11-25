ترفيه

فنانتنا مريم الخشت، رغم حبها الشديد للمسرح ومشاركاتها المتعددة بي، ظلت سنين طويلة ترفض تدخل مجال التمثيل. متخيلين؟ كانت تجيها فرص من خلال أصدقائها الممثلين بس جان الخوف يسيطر عليها وميقبل تنطي أي موافقة على عمل درامي أو سينمائي.

بس اللي خلاها تفكر جديًا بالموضوع جانت مكالمة من إنجي القاسم، اللي جانت تشتغل بورشة تامر حبيب. كالتلها إنجي اكو دور ممكن تقدمه وسألتها إذا جانت ترغب تشارك. مريم تحمست ووافقت، بس الغريب إنو ما وصلها أي اتصال ثاني بعد هالمكالمة، وهي هم محركت ساكن ومتابعت الموضوع.

الصدگ، مريم جانت متدري إنو المشروع اللي حجوا عنه هو مسلسل "جراند أوتيل" . ولمن شافته بعد العرض، ندمت كلش لأنها ممكن جانت تكون جزء من هالعمل لو بس متابعة وياهم. لأنها ما جانت تعرف شلون تتواصل وياهم وتسأل عن الفرصة.

بهاللحظة، قررت مريم تغير طريقتها تمامًا وتتعامل ويا أي فرصة تجيها بشكل مختلف. كالت لنفسها إنها راح تشارك بموسم رمضان الجاي، وفعلاً بالعام اللي بعده اجتها فرصة بمسلسل "لا تطفئ الشمس".

شعرت إنو أمنيتها تحققت كأنما إجتها إجابة من رب العالمين بعد ما تغلبت على خوفها ورفضها للعروض. من الرفض صارت تشارك بعمل تلفزيوني بموسم رمضان.