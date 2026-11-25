ترفيه

يا جماعة الخير، اكو خبرية تفرح كل عشاق الدراما المصرية! الفنان باهر النويهي انضم لقائمة نجوم مسلسل "تمكين". يعني صارت الكاست كملت وصاروا كلهم لوز!

باهر راح يشارك عمالقة مثل عمرو سعد وياسمين صبري، وهالشي بحد ذاته فد مكسب إله. تخيلوا بس الكيميا اللي راح تصير بيناتهم! والمسلسل مو أي مسلسل، هذا شغل المبدع محمد سامي، وهو مؤلف المسلسل ومخرجه.

والكاست بعد بيها أسماء ثقيلة كلش مثل ميرفت أمين وخالد الصاوي وأحمد زاهر، يعني فريق عمل يخبل كلش. وشركة سينرجي هي اللي منتجة، .

باهر النويهي مو غريب عن الشاشات، قبل فترة شفناه بمسلسل "القصة الكاملة" ولعب دور ضابط شرطة. وانضمامه الآن إلى مسلسل تمكين يأتي بعد ذلك.