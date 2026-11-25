ترفيه

أمينة خليل، اللي كلنا نحبها، طلعت سولفتلنا تفاصيل مشاركتها بفيلم "حدوتة" بدور "الدكتورة هدى". تعرفون شنو؟ الدور هذا جان معروض عليها قبل أربع سنين! تخيلوا، أربع سنين مرت وهي جانت معتذرة عنه.

جانت المشكلة بوكتها إنها مرتبطة بتصوير غير أعمال، بس فوجئت بأن المشروع توقف بعد ذلك بسبب ارتباطات لدى صناعه.

وهنا يجي دور النصيب! أربع سنين مو قليلة، وهاي الفترة شافتلها هواي تغييرات، لا على الصعيد الشخصي ولا على الفيلم نفسه. بس بالاخير، رجع الفيلم إلها.

الفيلم هذا ببطولة نجوم ثقال مثل أحمد حلمي، ماجد المصري، أمينة خليل نفسها، رحمة أحمد، شيرين، وخالد الصاوي. كتبه أحمد عبد الرحمن وأخرجه مازن أشرف. يعني تيم كامل ومرتب.