ترفيه

علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الجدل اللي صار بين الفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي بخصوص منافستهم الفنية. رانيا تشوف الموضوع كله مجرد دعاية "كويسة" لمسلسلاتهم، وتزيد اهتمام الجمهور يتابعهم، وبالأخير الحكم يرجع للمشاهدين.

وهي تفضل تبتعد عن كل هاي النقاشات وتتابعها من موقع المشاهدة، وتشوف إنو الناس لازم تتفرج على المسلسلين وهم اللي يحكمون.

وضافت كلام ذهب، وكالت إنو التنافس بين الفنانين كلش طبيعي، خصوصاً بوجود السوشيال ميديا، طول ما يبقى التنافس "شريف". ووضحت إنها ما تدخل بهالأمور وتتفرج مثل باقي الناس، وإنو كلها منافسة شريفة بين نجمين يريدون الجمهور يتابع مسلسليهم.

بغير سياق، رانيا يوسف حجّت عن مشاركتها بمسلسل "سلطان الديب". مدحت الأحداث مالته المتنوعة، وتعدد شخصياته والخطوط الدرامية اللي بي، وأكدت إنو كل حلقة بيها تطورات هواية والسيناريو كلش زين من ناحية الكتابة.

كما لمحّت إنو شخصيتها بالمسلسل ممكن تفاجئ الجمهور، وكالت إنو الناس راح تنصدم منها شوية هالسنة. وضحت إنو شخصيتها مو شريرة كلش، بس ممكن تبين هيج حسب الأحداث اللي راح تصير بالمسلسل. يعني لا تتفاجئون اذا شفتوها بغير وجه!

المسلسل يشارك ببطولته كلاً من أحمد العوضي، رانيا يوسف، يارا السكري، سوسن بدر، محمود عبد المغني، هدى الإتربي، محمود البزاوي، أحمد عزمي، عمر الشناوي، خالد محمود، معتز هشام، لجين خليفة، والطفلة جوليا صبري، ومحمد علي رزق. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام. يعني كاست قوي، وادوار "مخضة"... تتوقعون رانيا راح تسويها بينا؟