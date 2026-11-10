آسر ياسين وجائزة "فاتن حمامة" – الأهم بحياته لو شنو؟

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يا جماعة، الفنان آسر ياسين طاير من الفرحة، ومو بس هو، كلنا فرحانين وياه بهاي الأخبار الحلوة اللي نزلت! تخيلوا، نجم بحجم آسر ياسين راح يتكرم تكريم خاص ومهم كلش ضمن فعاليات الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وشنو هي الجائزة اللي راح يستلمها؟ مو أي جائزة، هاي "جائزة فاتن حمامة للتميز". يعني تكريم مو عادي، تكريم يوكف الشعر من قيمته الفنية والمعنوية! عفية آسر، صدك تستاهل كل الخير وكل التقدير.

آسر ياسين نفسه طلع بتصريحات إعلامية، وقال إن جائزة فاتن حمامة للتميز تمثل له قيمة فنية ومعنوية كبيرة، ووصفها بأنها الأهم في حياته. يعني شغلة كلش جبيرة، ومستقبلها باهر بالنسبة إله، والسبب واضح مثل الشمس، لأنها جاية من مهرجان بحجم وقيمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اللي هو بصراحة فخر للسينما العربية وللفنانين العرب كلهم.

زين، وشوكت راح تصير هاي اللحظة التاريخية وهاي الهوسة الحلوة؟ حفل الافتتاح مال الدورة الـ 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي راح يكون يوم 11 نوفمبر. يعني بس باچر يا جماعة الخير! وآسر ياسين راح يكون من أبرز الشخصيات اللي راح تستلم تكريمها هناك. بس الحلو بالموضوع إنه مو وحده، راح يتكرمون وياه همينا الكاتب الأسطورة مدحت العدل ومدير التصوير المبدع سعيد شيمي، إضافة إلى عدد من الشخصيات السينمائية.

وإذا نريد نحكي على المهرجان نفسه، فهو فد شغلة مو عادية أبد! فعالياته راح تستمر من يوم 11 ولحد 20 نوفمبر 2026. يعني عشرة أيام كاملة من السينما العالمية الراقية! راح يعرضون بيها 145 فيلم جايتنا من 64 دولة مختلفة، وبيها فقرات وبرامج كلش متنوعة، ومن ضمنها راح نشوف 17 عرض عالمي أول، و 5 عروض دولية أولى. هذا كله غير الـ 87 عرض أول راح يكونون بالعالم العربي. يعني حفل ومهرجان بي خير من الله، وكلش راقي، وهذا كله يرفع راسنا كعرب ويخلينا نفتخر بهيج فعاليات عالمية.

صدك، منو بينا ما يتمنى هيج تكريم وهيج فرحة بحياته المهنية؟ عاشت ايدك يا آسر ياسين، وإن شاء الله دايماً نشوفك بالقمة وتفرحنا بهيج أخبار حلوة! شنو تتوقعون راح يلبس بحفل الافتتاح؟