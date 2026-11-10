إليسا تطرح أغنية "كشف الحساب" من ألبوم "إليسار"

ترفيه

طرحت المطربة اللبنانية إليسا أغنيتها الجديدة "كشف الحساب" على قناتها الرسمية في يوتيوب. الأغنية جزء من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "إليسار".

وطبعاً، مثل ما نتوقع من إليسا، هي ما تختار إلا الأفضل. كلمات "كشف الحساب" كتبها نادر عبد الله، والألحان لعزيز الشافعي، والتوزيع لأحمد إبراهيم.

وكانت إليسا قد قدمت في موسم دراما رمضان 2026 تتر مسلسل "على قد الحب"، من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وتتولى شركة كرافت ميديا لحمدي بدر التوزيع الخارجي، وهي من إنتاج إس بروداكشنز لسالي والي وكرافت ميديا.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم وشريف سلامة كل من أحمد سعيد عبد الغني وأحمد ماجد ومها نصار ومحمود الليثي ومحمد أبو داوود ومحمد علي رزق وصفاء الطوخي وراندا إبراهيم وآية سليم ويوسف حشيش ومحمود فايز. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.