الكابتن مجدي عبد الغني يدافع عن محمد صلاح: كافي نكد على الصورة!

ترفيه

بعد ما الدنيا انكلبت على صورة احتفال محمد صلاح الأخيرة، الكابتن مجدي عبد الغني طلع وحسم الموضوع. الصورة اللي طلعت بيها صلاح وهو مطلع لسانه، ورا ما فاز فريقه طرابزون سبور وسجل هدف حلو، سوت جدل كلش قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس گامت تنتقد وتقول شهاي الطريقة بالاحتفال؟ وكأنها جريمة!

بس قائد منتخب مصر، ونجم طرابزون سبور التركي محمد صلاح، لگى مُدافع قوي بيه. الكابتن مجدي عبد الغني گال على قناة الشمس إن هاي الهوسة كلها مالها داعي والصورة ما تستاهل كل هاي الانتقادات اللي شافتها. يعني شبيها الصورة؟ هي لقطة طبيعية مية بالمية وتعبر عن فرحة لاعب حقيقي فاز وسجل هدف مميز.

هو صلاح چان طاير من الفرحة بالفوز وبتقديم مباراة قوية، خصوصاً إن فريقه يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وهذا شي چانوا يحلمون بيه من سنين طويلة . ليش يعني هالهجوم كله على طريقة احتفاله البسيطة؟ مجدي عبد الغني تساءل عن أسباب هالتهجم غير المبرر.

الكابتن مجدي استغرب حيل من اللي فسروا حركة صلاح وهو مطلع لسانه بشكل سلبي، وهو ما يعرفون شنو الحقيقة ورا الموقف أو شنو كانت نية صلاح. يعني بالله عليكم، اللاعبين مو عادةً يفرحون ويركصون ويغنون بغرف الملابس بعد الانتصارات الكبيرة؟ محد يحجي عليهم وها كلها تصير طبيعية! ليش بس محمد صلاح تصير صورته تصرف يستاهل اللوم والعتاب؟

عبد الغني أكد إنه ماكو شي سواه صلاح يستدعي كل هاي الانتقادات والتهجم. شدد على إنه مستحيل أحد يعرف نية اللاعب من مجرد صورة عابرة، أو يجزم إنه چان يقصد الإساءة لشخص معين. صلاح تعبان على روحه كل هالسنين وبذل مجهود جبير ومو طبيعي طول مسيرته حتى وصل لهالمكانة اللي هو بيها هسه، ونجح يكسب حب الجماهير ويقدم إنجازات استثنائية.

ليش نضل نركز على سوالف فارغة ونتهم الناس وننسى تعبهم بدل ما نقدّر اللي سواه ويقدمه للكرة العربية والمصرية؟ صلاح بعده محافظ على مستواه العالي ومكانته، ويقدم أداء قوي ومميز رغم تقدمه بالعمر شوية. ومو بس هيج، هو چاي يساهم بقوة ويخلي فريقه بصورة قوية ومنافسته على المراكز الأولى بالدوري.

بنهاية حديثه، طلب الكابتن مجدي عبد الغني من الجمهور يهدأون شوية ويبطلون هجوم على قائد منتخب مصر. أكد إن محمد صلاح أسطورة كروية حقيقية تستاهل كل التقدير والافتخار بيها وبكل شي حققته، وهاي الانتقادات اللي تجي من مواقع التواصل الاجتماعي ما تنزل من قيمته ولا إنجازاته الكبيرة. يعني كافي نكد على الرجال، خلوه يفرح شوية!