مصطفى كامل يحسم الجدل: حمو المرشدي «مو منهم»!

ترفيه

يا جماعة الخير، مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، طلع بيان رسمي يهز الدنيا يوم الاثنين، حتى يجاوب على الضجة اللي صايرة بالسوشيال ميديا بخصوص مقطع فيديو وصفته النقابة بـ«غير اللائق» أبداً، منسوب إلى شخص يدعى حمو المرشدي. النقابة أرادت تحسم الموضوع وتوضح بالضبط شنو وضع هذا حمو المرشدي وإذا هو وياهم لو لا.

كامل أكد بالبيان وبشكل قطعي إن حمو المرشدي مو عضو بنقابة المهن الموسيقية أبداً، ولا عنده أي تصريح صادر من النقابة. يعني، ما إله علاقة بالنقابة لا من قريب ولا من بعيد، يا ستار!

الأمر ما توقف هنا، نقيب المهن الموسيقية شدد على منع تشغيل حمو المرشدي بشكل نهائي بكل فروع النقابة بالمحافظات. وهذا القرار يجي حتى يوضح موقف النقابة الرسمي من السالفة اللي انتشرت، وعلشان ما أحد يحمل النقابة أي مسؤولية عن شخص لا هو عضو، ولا عنده ترخيص منها.

البيان مال مصطفى كامل اجا بعد ما الفيديو المتداول سوّى قلق كلش جبير على منصات التواصل الاجتماعي، وهسه حسم الموضوع كله وخلى نقطة نهاية لأي أسئلة ممكن تنطرح عن علاقة هذا الشخص بالنقابة. عفية على السرعة والحسم، ما خلوا مجال للتخمينات، مو صح؟