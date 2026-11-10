حاتم فهمي بالذكاء الاصطناعي؟ يقولنا "الجمهور هينصدم"!

ترفيه

الفنان حاتم فهمي طلع وسولفلنا عن خطته الفنية الجديدة، وكال إنو مستعد يدخل مرحلة مختلفة تماماً بمسيرته الغنائية. يريد يرجع حضوره القوي بالساحة بأشكال موسيقية وأفكار ما مطروقة قبل، وراح تكون مفاجآت كلش غير متوقعة للمحبين.

وكال خلال استضافته ببرنامج "سبوت لايت" وي الإعلامية شيرين سليمان على قناة "صدى البلد": "بحاول الفترة اللي جاية أركز إني مطرب والناس تتابعني، وعامل الفترة اللي جاية اختلاف كبير والناس هتتصدم". يا عيني على الصدمة!

فهمي ميحب يظل على شكل موسيقي واحد، ويريد يخوض تجارب غير تقليدية، وهذا يذكرنا ببداياته الفنية اللي سوى بيها ضجة بأغنيته "مش من حقك". ويريد يرجع للروح اللي اعتمد عليها بالبدايات.

كل هالحجي جاي ويا تحضيراته لألبومه الجديد، اللي كشف بيه إنو استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى يحصل على أفكار موسيقية متنوعة. بس بنفس الوقت أكد على أهمية الموزعين والمنتجين والإحساس البشري، لأن الفن بدون روح ما يسوى.

باللقاء، فهمي مدح تجربة النجم عمرو دياب وكال عليه أسطورة وقدوة للمطربين، لأن كدر ينجح بكل الألوان الغنائية.